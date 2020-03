Politikernas plan: Införa ”coronastyre” i Göteborg

Coronakrisen rör runt i Göteborgspolitiken. Efter valet leds Göteborgs kommun av en minoritet bestående av allianspartierna. Detta bräckliga styre har vid flera tillfällen haft problem att få igenom förslag.

För att undvika liknande situationer när viktiga beslut behöver tas under coronakrisen kan frågor knutna till den komma att hanteras i en partiöverskridande samverkan.

Planerna är nu långt gångna på en sådan samverkan.

– Vi står inför en av de största kriserna i modern tid. Coronakrisen kommer påverka alla på något vis och vi har i det läget sett att det är viktigt att vi hittar en bred samverkan för att ta ansvar och hantera coronakrisen, säger Axel Josefson, M.

Ultimatum från Vänsterpartiet

Sent under måndagen bjöd allianspartierna in till ett möte med samtliga gruppledare för att bland annat diskutera möjligheterna av en samverkan över partigränserna och metoder för att förhindra att en förväntad framtida sjukfrånvaro ska påverka beslutens inriktning.

– Vi efterfrågade deras villkor och förutsättningar för att vara med i en sådan samverkan, säger Axel Josefson.

Då stod det klart att i vart fall Vänsterpartiet ställde ultimatum mot att Sverigedemokraterna skulle ingå i en sådan samverkan och enligt uppgift till GT ska möten sedan ha hållits mellan alla gruppledarna i staden – utom Sverigedemokraternas.

– Vi kunde konstatera när vi gick igenom de svar som partierna gett att det inte var möjligt att hitta en bred samverkan om Sverigedemokraterna är en del av den här samverkan, säger Axel Josefson.

SD: ”Tecken på dåligt ledarskap”

Sverigedemokraterna fick beskedet av Axel Josefson tidigare under onsdagen och var inte oväntat kritiska till att lämnas utanför samverkan, på en presskonferens kort efteråt:

– Hans förklaring var att andra partier inte ville ha med oss. Jag tycker att det är tråkigt och ett tecken på dåligt ledarskap. I sådana här kristider måste vi visa allihopa att vi kan vara ledare, sa Sverigedemokraternas gruppledare Jörgen Fogelklou, enligt DN.

Demokraternas gruppledare Martin Wannholt beskriver beslutet att utelämna Sverigedemokraterna som ”mobbing”. Martin Wannholt säger att hans parti visserligen inte sagt att de inte kommer vara med, men tillägger samtidigt att de inte kan vara med under ”sådana omständigheter”.

– Vi ställer inte upp på den här typen av mobbning och vi har kommit med andra förslag till Axel hur han kan lösa och få till med tillräcklig majoritet ändå. Vi kan inte vara med under sådana omständigheter, säger Martin Wannholt.

”Ska respektera valresultatet”

En av frågorna som alla partier däremot är överens om gäller hur beslut ska tas i en framtida situation där en stor del av partiernas ledamöter i kommunstyrelsen är sjuka eller frånvarande av andra skäl på grund av smittspridningen.

Därför kommer dagens omröstningar ersättas med ett system där mötesordföranden räknar antalet valda ledamöter för ett parti - oavsett om de är närvarande eller ej.

– Vi ska respektera det valresultat som göteborgarna har röstat fram. Ordförande försöker utse de förslag som har bredast stöd utifrån de yrkanden som ligger på bordet och sedan blir det inga voteringar, säger Axel Josefson..

– Det är inte någon som ska straffas för att man till exempel tillhör en riskgrupp eller känner sig lite sjuk och krasslig och att man då skulle tvingar in ledamöter eller ersättare för att tjänstgöra.

”Borgfred” och ”samlingsregering”

I Stadshusets korridorer har det de senaste dagarna talats om begrepp som ”samlingsregering” och ”borgfred”. Begrepp som Axel Josefson inte vill kännas vid.

– Det är inte de begrepp som vi har nu. Det är ingen allmän borgfred inom politiken i Göteborg utan det kommer vara många andra ärenden som inte är relaterade till coronafrågan som håller liv i den politiska diskussionen.

De formella besluten om staden kommer fortfarande fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.