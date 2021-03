Polisens varning inför covid-vaccinationerna

Under förra året fick polisen i region Väst in närmare 47 000 anmälningar om bedrägeri, i ett pressmeddelande skriver myndigheten att gärningsmännen ofta anpassar sina tillvägagångssätt och förväntar sig nu att det kommer bli fler bedrägeriförsök under vaccineringen mot covid-19.

– Äldre personer har ofta stort förtroende för myndigheter och i det här fallet sjukvården. Detta utnyttjar bedragarna för att förmå den äldre att logga in med bankdosa eller bank-ID, säger Anna-Karin Kjellgren som är brottsförebyggare på bedrägerisektionen region Väst, i pressmeddelandet.

Vaccinationerna är gratis

Polisen trycker särsilt på att det inte kommer kosta något för den som vaccinerar sig och att ingen från vården kommer ta kontakt och kräva siffror från bankdosa eller bank-ID.

Polisen i region Väst har fått in några få anmälningar om den här typen av bedrägerier hittills men tror att de kommer att öka i takt med att vaccinationerna gör det.

– Vår önskan är att alla ska få denna information innan de eventuellt utsätts för ett försök till bedrägeri. Vi ber därför alla att tala med vänner och äldre anhöriga om att aldrig logga in på någon annans uppmaning eller lämna ut uppgifter till någon som kontaktar dem, säger Anna-Karin Kjellgren, i pressmeddelandet.



Gör så här om du blir drabbad av oväntat telefonsamtal Det kan vara svårt att genomskåda bedragare, särskilt om de har personlig information om dig. De kan verka trovärdiga och påstår ofta att det är bråttom för att vi ska bli stressade och ta felaktiga beslut.



Om någon tar oväntad kontakt med dig, följ polisens råd: Logga inte in Lämna inte ut siffror Lägg på luren Källa: Polisen Visa mer

Se också:

Johan Carlson: Fullt vaccinerade kan krama sina barn

LÄS MER: Falsk polis tömde Magdalenas konto