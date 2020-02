Polisens varning efter nya inbrottsvågen

Polisen har lagt ut varningen på sin Facebook-sida:

”Vi vill göra er uppmärksamma på att vi just nu har ovanligt många bostadsinbrott för att vara i vårt område. Det gäller främst Kungälvs området men till viss del även i Ale. I flera fall har man tagit sig in via ett fönster på baksidan av bostaden”.

Enligt polisen har det varit många inbrott i stora delar av västra Sverige.

– Generellt så har det varit mycket inbrott i hela Västsverige. Ofta handlar det då om internationella ligor som är här under en period och är väldigt brottsaktiva innan de förflyttar sig, säger Thomas Fuxborg, polisens presstalesperson, till Kungälvs-Posten.