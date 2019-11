Det har gått en och en halv vecka sedan Wilma, 17, senast syntes till i området kring Walkesborg i Uddevalla.

Tre dagar senare kontaktade hennes anhöriga polisen – och den senaste veckan har en massiv sökinsats efter flickan pågått.

På måndagen har hon ännu inte hittats.

– Det är inget nytt, vi söker fortfarande med en lika stor resurs. Och frivilligorganisationerna är i gång som tidigare med oförminskat antal, säger Stefan Kristiansson, polisens lokalpolisområdeschef i västra Fyrbodal.

Sökinsatsen sker i Uddevalla med omnejd.

Polisens uppmaning

Polisen vill samtidigt ha hjälp från allmänheten med att söka igenom båthus och förråd.

– Vi är oerhört tacksamma för all den hjälp vi får, men vi vill också be alla som har båt att titta en extra gång i sina båtar, båthus och förråd. Den hjälpen vill vi gärna ha, för vi kommer inte in över allt, säger Stefan Kristiansson.

– Trots att vi söker väldigt noggrant vill vi ändå ha den hjälpen.

Wilma Andersson, 17, är fortfarande försvunnen. Foto: MISSING PEOPLE

Wilma Andersson, 17, är fortfarande försvunnen. Det här vet vi om hennes försvinnande.

Sedan i fredags sitter Wilmas pojkvän, som är i 20-årsåldern, häktad på sannolika skäl misstänkt för mord.

Han nekar till brott.

Man anhölls – släpptes senare

På söndagen anhölls ytterligare en man, som är i den häktade pojkvännens närhet, misstänkt för grovt skyddande av brottsling.

Enligt uppgifter till GT är han i 40-årsåldern.

Senare på kvällen släpptes han på fri fot.

– Efter ett utförligare förhör med den misstänkte har jag beslutat att försätta mannen på fri fot. Misstanken om brott kvarstår, men misstanken motiverar inte längre ett frihetsberövande, berättade åklagare Caroline Fransson i ett pressmeddelande.

Fordon taget i beslag

På lördagen tog polisen ett fordon i beslag, som fram till dess varit efterlyst.

Bilen koppas enligt uppgifter till GT till den man i pojkvännens närhet som misstänks för grovt skyddande av brottsling.

– Jag kommenterar inte vad vi har i beslag. Vi är allmänt intresserade av allt som rör Wilmas försvinnande, och då kan det förekomma bilar. Det stämmer så långt. Men vad vi har i beslag kommenterar jag inte, säger Sten-Rune Timmersjö, chef över polisens rotel för grova brott i Fyrbodal.

Åklagaren Caroline Fransson:

– Det kommenterar inte jag eller polisen.

