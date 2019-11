Försvunna Wilma Andersson, 17, sågs senast torsdagen den 14 november i Uddevalla. Söndagen därpå anmälde hennes anhöriga henne som saknad hos polisen.

Snart två veckor efter försvinnandet är flickan – trots ett massivt sökpådrag med både polis, frivilligorganisationer, och Försvarsmakten – fortfarande inte återfunnen.

Polisen har under sökinsatsen gjort ett antal fynd, däribland ett par brända skor samt ett par glasögon och en jacka, men det är oklart om fynden kan kopplas till Wilma.

Sedan i fredags sitter Wilma Anderssons pojkvän, som är i 20-årsåldern, häktad på sannolika skäl misstänkt för mord, den högre misstankegraden. Han har nekat till brott.

I söndags anhölls ytterligare en man, som är i den häktade mannens närhet, misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Han släpptes senare samma kväll.

Stefan Kristiansson, lokalpolisområdeschef västra Fyrbodal. Foto: Lovisa Waldeck

Polisen ändrar taktik

Under onsdagsmorgonen har polisen fattat beslut om att rikta om sitt sökande. Polisen slutar söka brett. Stefan Kristiansson, lokalpolisområdeschef västra Fyrbodal, berättar:

– Vi kommer att fortsätta under dagen med sök. Men nu kommer vi bara söka där vi har fått in konkreta tips, vi går inte ut i områden där vi inte har fått in några tips.

Har ni fått in många tips som är knutna till olika platser?

– Jag har inte hundra procent insyn i det, men jag kan säga att vi har fått in hundratals tips och en del tips är mer intressanta än andra.

Samtidigt förklarar Kristiansson att de röjdykare från Försvarsmaken som sökt i Bäveån kommer att fortsätta med det samtidigt som försvarets ”miniubåt” söker vidare i ån med hjälp av sonar.

Missing people och Fikk söker efter försvunnan Wilma Andersson. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Då trappar polisen ned

Om läget fortsätter att vara förändrat så tror polisen att man kommer att trappa ner sökandet under helgen.

– Men vi kommer fortfarande ha extraresurs som kommer att jobba med och mot frivilligorganisationerna, säger Stefan Kristiansson.

Både MIssing People och Fikk fortsätter med sina sökinsatser i Uddevalla under onsdagen med start klockan 10 på förmiddagen.

