För en och en halv månad sedan inträffade ett misstänkt mord vid spåret i Lassalyckans motionsområde i Ulricehamn. Offret är en kvinna i 60-årsåldern, men vem gärningsmannen är, är någonting som är oklart.

I jakten på mördaren tar polisen nu till en ovanlig metod – och kallar in 200 män i Ulricehamn till förhör och DNA-topsning.

Männen har fått kallelsen via sms.

"De som har fått polisens sms är inte misstänkta för något brott", skriver polisen i ett pressmeddelande, och fortsätter:

"Alla som är kallade till förhör kommer att få lämna ett salivprov för DNA-analys. Provet kommer enbart att användas för att jämföras mot aktuellt ärende och sedan förstöras".

Motionsspåret i Ulricehamn. Foto: HENRIK JANSSON

Polisens förklaring

Sms:en skickades ut klockan 07.30 på måndagsmorgonen.

– Vi har vidtagit åtgärder för att topsa ett stort antal personer och vi ber om allmänhetens förståelse för det, säger polisens presstalesperson Tommy Nyman.

– Eftersom vi DNA-topsar är en av förutsättningarna att man har något att jämföra med och det enda som man kan jämföra med är spår som finns i det här ärendet. Det där är väldigt noga reglerat.

GT har av polisen tagit del av texten i mass-sms:en i mejlform. Ovan är ett montage kring hur det skulle sett ut om det i stället skickats till en mobiltelefon.

En och en halv timme efter att meddelande gått i väg hade polisen redan fått in många svar. Förhör och topsningar höll på att bokas in. Enligt Tommy Nyman är det första gången det sker i polisregion Väst att en kallelse via sms går ut i den här omfattningen.

– Vi ser det som ett sätt att nå ut till många personer på samma gång och inte behöva skicka ut brev som kan bli fördröjda eller kanske inte kommer fram. Vi tror att det kommer att bli bra respons på detta, säger han.

Ingen misstänkt är gripen efter mordet. Foto: HENRIK JANSSON

"Tror på bra respons"

Finns det risk att personerna som får sms tycker det är obehagligt och känner sig utpekade?

– Det har vi tagit med i bedömningen och därför skriver vi att "du är inte misstänkt" med versaler. Vi kallar personerna för att vi vill hålla förhör med dem och se om de kan hjälpa oss med iakttagelser från den 24 oktober. Vi vill veta om de har sett något som vi inte tagit del av tidigare, och för att utesluta människor från att vara misstänkta även i fortsättningen. Jag tror att de som har rent mjöl i påsen tycker det här är en bra åtgärd, säger Tommy Nyman.

Redan en och en halv timme efter att polisen skickat ut meddelandet hade de fått in många svar. Foto: HENRIK JANSSON

Hur har personerna som får sms valts ut?

– Jag kan inte berätta detaljer kring detta. Men en del av det är att vi haft hjälp av polisens gärningsmannaprofilgrupp. Deras slutsatser har vi tagit med i beaktande för den här insatsen. Vi har vägt samman lite olika delar och det här är första steget. Möjligen kan ytterligare personer kallas in på det här viset.