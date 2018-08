Under lördagen publicera Instagram-profilen Carl Déman upp ett klipp där han dansade med en polis under festivalen Way out west.

Klippet visar en synkroniserad dans, och avslutas med att de två dansanta karlarna sluter upp i en kram. Klippet har setts av över 300 000 personer och gillats över 80 000 gånger:

Polismannen på filmen heter Henrik Jagerstål. Han berättar att han stötte på Carl Déman när han patrullerade på festivalområdet under fredagen.

– Jag stoppade honom och sa åt honom att inte gå någonstans. Han trodde nog att han hade gjort något, så han gick in i lite försvarsläge där. Jag sa att jag inte hade sett någon fredagsdans med Déman i dag och då kom vi överens om att vi skulle göra den tillsammans.

Glad över responsen

Henrik har själv läst kommentarerna till klippet och är glad över den fina responsen.

– Det var jätteroligt. Jag har sett kommentarerna och merparten är positiva. Det är kul när det sprids lite lättsamma roliga grejer också, säger han.

Vem var vassast på att dansa, du eller Déman?

– Han får väl höra av sig om han känner att han behöver utvecklas, så kan vi säga.

GT har sökt Carl Déman för en kommentar.