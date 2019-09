De var under onsdagskvällen som mc-polisen Per Glittmark var ute och patrullerade i Limmared i Tranemo kommun. När han svängde in mot skateparken i samhället såg han ett tiotal ungdomar som cyklade runt på ramperna.

– De varken vinkade eller hälsade, så jag kör upp med motorcykeln på ett av cykelhindrena och sa ”tjena tjena”, berättar Per.

– Då kom blickarna direkt, de var nyfikna. Det blev väldigt roligt och jag tillbringade en del tid där. De var otroligt skickliga, hoppade och gjorde trix. De måste ha lagt ner en hel del tid på att träna där.

”Då kunde man inte backa”

När ungdomarna ville att Per skulle ta ett varv i parken med motorcykeln undrade han om någon i stället kunde låna ut sin cykel, så skulle han nog klara av det.

Och visst fick han det.

– Då kunde man inte backa, säger Per Glittmark.

På polisen i Sjuhärads Facebooksida lade Per ut en film från sin premiärtur i skateparken. Till den skrev han:

”Några riktigt duktiga ungdomar i Skateparken visade mig några trix och ville se polisen prestera. Att sedan få se en av ungdomarnas film var ingen höjdare.

Jag upplevde att jag cyklade fortare och flög högre än filmen visar”.

Per Glittmark utvecklar:

– Jag fick lite applåder. De blev nog impade när jag hoppade på den lilla cykeln med full mc-utrustning. Men jag får nog åka dit och smygträna så att jag kan imponera på dem nästa gång.

Hyllas på Facebook

Per berättar att det blev ett positivt möte med ungdomarna. Fler än tusen personer har reagerat på Facebookinlägget och i kommentarsfältet hyllas mc-polisens initativ.

– Det är roligt att få den feedbacken, både för mig och mina kolleger. Det stärker och är ett bevis på att vi borde ägna oss mer åt den här typen av aktiviteter, bara vi får tid och möjlighet, säger Per Glittmark.

Efter att ha sett filmen, är det något i din cykelteknik du känner att du behöver förbättra?

– Haha, nästa gång ni ser mig på cykeln kommer jag vara både snabbare och hoppa högre.

