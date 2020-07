Bilder som GT tog den 18 juli visar hur mängder av bilar samlades i en spontan cruising längs gatorna i Falkenberg.

Den årliga bilträffen Wheels and Wings ställdes in tidigare i vår, till följd av coronapandemin. Ändå valde mängder av bilentusiaster att rulla längs gatorna och samlas runt bilarna.

Polisen hade förberett sig för ett liknande scenario – men kanske inte för dess omfattning.

Enligt Hallans nyheter uppstod en sorts karavan av upp emot 500 bilar, och enligt polisens bedömning var det nästan lika mycket folk som under ett vanligt Wheels and wings-evenemang. Lokalpolisområdeschef Christer Bartholdsson, som också jobbade som strategisk chef under helgen, beskriver trafiksituationen som ”ett kaos”.

– Om man tittar ur ett pandemiperspektiv så var det ett totalt lågvattenmärke. Det var helt bortblåst att vi har en pågående pandemi med hög smittorisk och rekommendationer för att bekämpa det här, säger han till tidningen.

”Borde skämmas”

Bartholdsson menar att helgen utgjorde en smittorisk både för allmänheten som var på plats och för polisen som jobbade i Falkenberg under sammankomsten. Bland annat ska trängsel ha uppstått i och utanför bilarna, och personer ska ha ”hängt och klängt” på poliserna, enligt HN.

– Vår arbetsmiljö blir så mycket sämre av att folk nonchalerar riktlinjerna och det är inte okej. Folk uppträder helt förkastligt. Många av de som var på plats borde gå hem och skämmas, säger Christer Bartholdsson till Hallands Nyheter.

Efter helgen var också Falkenbergs kommunalråd Per Svensson (S) kritisk till bilcruisingen.

– Det har inte varit någon organiserad träff i år och ändå dyker det upp väldigt mycket folk som samlas väldigt tätt. Det är beklagligt att folk inte tar det personliga ansvaret, sa han till GT på måndagen.

