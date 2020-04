Polisen: Max 50 besökare inne på Liseberg samtidigt

I lördags skulle Liseberg ha öppnat för säsongen, om allt var som vanligt. Men på grund av den rådande coronapandemin har öppningen av parken skjutits upp på obestämd tid.

– Vi har inget datum just nu, sa Julia Vasilis, informationschef på Liseberg under en pressträff som höll under fredagen.

SVT Nyheter Väst skriver att Liseberg hoppats på att polisen skulle tolka om tillståndet om att fler än 50 personer inte får vistas i parken.

Men nu står det klart att polisen inte gör något undantag för Liseberg.

Polisen: ”Klart och tydligt”

Tillståndsenheten i Göteborg menar att man följer den förordning som riksdagen utfärdade i mars, där det tydligt framgick att grupper på fler än 50 personer inte får samlas.

– Polismyndigheten gör bedömningen att det är så här vi ska tolka förordningen, det är klart och tydligt vad som gäller och det gäller tills vidare, säger Anna Ladeborn Nilsson, som är sektionschef på rättsavdelningen väst till SVT och fortsätter:

– Vi får inte glömma syftet med den här förordningen och att Folkhälsomyndigheten också sagt att alla verksamheter i Sverige ska vidta åtgärder för att minska smittspridningen.

Lisebergs vd Andreas Andersen hoppas på en hävning av förordningen.

– Det är självklart frustrerande. Det är svårt att spekulera i om den nya förordningen ska gälla i en månad eller hela året. Vi får jobba dag för dag, säger Andersen till SVT.