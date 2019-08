Polisen kraftsamlar mot knarket på Way Out West

Polisen har rapporterat ett fåtal narkotikabrott under festivalen de senaste åren men i år förväntas antalet anmälningar att öka. Det skriver polisen i ett pressmeddelande.

– Det beror på att det är ett upptäcktsbrott. Ju mer polisen arbetar mot narkotikabrottslighet desto fler anmälningar blir det, säger polisens insatschef Andreas Staf-Welin i pressmeddelandet.

Han fortsätter:

– Målet med insatsen är att fånga upp ungdomar mellan 13 och 20 år som använder narkotika. Vi vet att tidiga insatser är viktiga för att bryta ett begynnande missbruk och därför samverkar vi med socialtjänsten som finns på plats på festivalen.

Långsiktigt projekt

I år lanseras också satsningen ”Let´s hear it from the crowd!” – ett samarbete mellan Way Out West och organisationen Svensk Live – med det uttalade målet att färre personer ska börja använda narkotika i samband med livekonserter.

– Från polisens sida står vi bakom initiativet och ser det som en viktig brottsförebyggande satsning, säger Andreas Staf-Welin i polisens pressmeddelande.