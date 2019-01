Erik Nord är polischef i Storgöteborg och känd för sin frispråkighet i sociala medier.

Strax efter terrordådet i Stockholm 2017 gick han ut på Twitter och skrev att man bör dra in uppehållstillståndet för de i Sverige som stöder våldbejakande extremism.

– Du får åka hem där du hör hemma och ha dina åsikter där, sa han då.

Nu har Erik Nord återigen skrivit ett samhällskritiskt inlägg, denna gång med udden mot lagstiftningen gällande påföljder vid brott.

Erik Nord: ”Vad är logiken?”

”Varför ska man få avsevärd straffrabatt när man begår flera grova brott? Vad är logiken?”, skriver Nord i inlägget som syftar på den kända svenska finansman som häromdagen dömdes för en våldäkt som ägt rum i Frankrike.

Påföljden blev fängelse i ett år och fyra månader för finansmannen.

Enligt rätten motsvarade straffvärdet det dubbla – två år och åtta månaders fängelse – men eftersom finansmannen även dömts för annan brottslighet tar rätten hänsyn till vad straffet skulle ha blivit ”om man haft att på en gång bestämma påföljd för alla brott”.

– Jag förstår inte hur man resonerar. Om han begick en våldtäkt till, hade det varit halva på den med eller hade det blivit en fjärdedel? Man kan börja kalkylera att någonstans blir nästa våldtäkt nästan gratis så då kan man lika gärna genomföra den, säger Erik Nord och tar ett exempel:

– Jag har i min karriär träffat på ganska många förbrytare som har en rättsuppfattning som stämmer mer överrens med min än med lagstiftningens. De tycker att ”fan, det kostar ju ingenting, kan det verkligen stämma?”

”En väldigt konstig signal”

Erik Nord säger att han tycker att straffrabatter kan användas för engångsförbytare. Men att det inte ska gälla för återfallsförbrytarna.

– Det blir en väldigt konstig signal, säger Nord bland annat och utvecklar:

– Jag tycker att det är bra med straffrabatter i början av en kriminell karriär. Men när man visat att man är fullt normalbegåvad och fortsätter trots flera straff så tycker jag att samhället borde reagera med att stapla straffen på varandra. De behöver inte bli så hemskt mycktet längre. Men om de staplades på varandra så kommer de bli inlåsta under en ganska lång tid, så slipper de begå brotten och vi slipper att de begår brott under den tid de är inlåsta. Det finns något positivt med att inkapacitera (låsa in, reds.anm) människor som är notoriska brottslingar.

Men ska du som polischef gå ut och kritisera domstolarna på det här sättet?

– Jag kritiserar inte domstolarna. Jag uttalar mig om ett system som jag ser svagheter i och det ryms gott och väl i min yttrandefrihet.

