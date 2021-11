Polis utreder stämpling till mord och allmänfarlig ödeläggelse

Under stora delar av natten har polisen i Jönköping arbetat med uppgifter om att en person uppmanat eller ”beordrat” en annan person att begå ett grovt brott, det skriver polisen på sin hemsida.

– Vad det är för uppgifter vi fått in kan jag inte gå in på i nuläget. Men vi har fått in sådana uppgifter, så därför har vi inlett en förundersökning, uppger Thomas Agnevik, presstalesperson vid polisen till Jönköpingsposten.

Vid klockan 01.57 inledde polisen en förundersökning om stämpling till mord och stämpling till allmänfarlig ödeläggelse.

En misstänkt man i 45-årsåldern har hämtats till förhör under måndagsmorgonen.

