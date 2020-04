I försäkringsvillkoren i paragraf 11.1 till Länsförsäkringars avbrottsförsäkring står det:

”Försäkringen gäller för avbrottsskada genom att myndighet med stöd av lag ingriper mot verksamheten för att hindra spridning av smittsam sjukdom. Med ingripande från myndighet jämställs åtgärd av läkare eller veterinär som har till uppgift att utöva kontrollerande verksamhet inom hälsovårdens område.”

Peter Iwers, före detta medlem i bandet In Flames, driver restaurangerna Restaurang 2112 och Street Food by 2112 och bryggeriet Odd Island Brewing i Göteborg, som samtliga har försäkringen via Länsförsäkringar.

– När corona började påverka min verksamhet, jag har två restauranger och ett bryggeri, så tog jag kontakt med min försäkringsförmedlare som sa att den gäller, han dubbelkollade till och med med en kollega. Veckan därpå så ringde jag igen för jag kände att det var dags att börja använda den, och jag fick höra att jag skulle ringa skaderegleringen, säger han.

Gäller inte under coronakrisen

Men då fick han höra att försäkringen inte gäller nu i coronatider, trots att corona inte är en av de sjukdomar som listas som undantag för smittskyddsavbrottet. Om det skulle komma bestämmelser om att de måste stänga helt finns heller inga försäkringspengar att hämta för restaurangerna, enligt de besked som Peter Iwers har fått.

– De menar att det då inte är tydligt riktat direkt mot min verksamhet, men det är klart att det är om regeringen beslutar att stänga restauranger. Då gäller det ju också min verksamhet, säger han och fortsätter:

– Jag har bett om att få ett skriftligt avslag så jag kan överklaga det, men jag har inte fått något.

GT har också varit i kontakt med en annan krogägare som vittnar om samma sak, att försäkringsbolaget ångrat sig om vad som gäller för de som har försäkringen och att det handlar om ett antal restaurangägare i Göteborg som har samma försäkring.

”Det känns inte schyst”

Peter Iwers ställer sig frågande till flera saker i hanteringen från försäkringsbolaget, som att den slutat säljas, trots att det enligt försäkringsbolaget själva inte var tänkt att gälla under en pandemi, utan smittutbrott som härrör till en enskild restaurang, som exempelvis salmonella.

Framförallt känner han sig lurad.

– Det känns inte schyst. Det är en oro som ligger och skaver, säger han.

På Länsförsäkringar menar man att det i villkorets punkter är tydligt att de menar att det är ett avbrott som drabbar en enskild restaurang som tvingas stänga för att det finns smitta inne på den enskilda restaurangen.

– Vår uppfattning är att villkoren gäller om det handlar om smitta i den egna verksamheten och att myndighet ingriper mot just den enskilda verksamheten. Villkoren måste läsas med samtliga villkorspunkter för att ge ett sammanhang. Vi har inget skydd för smittspridning i samhället i våra försäkringar, säger Susanne Fagerberg, försäkringsspecialist på Länsförsäkringar.

Ska skydda mot smitta i egna verksamheten

I de villkorspunkter som Susanne Fagerberg refererar till står det:

Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren såsom innehavare av försäkrad rörelse.

Försäkringen gäller vid myndighetsingripande enligt 11.1, som inträffar under den tid försäkringen är i kraft.

Försäkringen gäller vid myndighetsingripande enligt 11.1 mot de försäkringsställen som anges i försäkringsbrevet.

Men om det skulle bli så att alla behöver stänga så är det ju ett ingripande mot den enskilda verksamheten, även om det då är väldigt många?

– Jag förstår vad du menar, men villkoret är inte skrivet för den typen av händelse, som smittspridning i samhället innebär. Försäkringen ska skydda den som har smitta i sin verksamhet, som ett exempel att de har fått in salmonella. Det ska alltså ha hänt i den verksamheten man bedriver.

På frågan om varför Länsförsäkringar slutat sälja den aktuella Smittavbrottsförsäkringen svarar hon på mejl att det är ”de enskilda Länsförsäkringsbolagen som bestämmer vilka försäkringar de erbjuder” och skriver vidare:

”Länsförsäkringar Göteborg- och Bohuslän har meddelat att de fattat beslut att just nu inte sälja nya smittavbrottsförsäkringar. Det beror på att de märkt att vissa missuppfattat vad försäkringen täcker nu under coronakrisen.”

LÄS MER: Hit vänder du dig med dina frågor om corona