Pers hus brann upp – efter ett blixtnedslag

När åskovädret drog fram över Svenljunga-trakten den sjätte augusti hade Per Bårring just ätit middag.

Han satt på altanen och rökte när blixten slog ner en bit från huset.

– Jag tänkte att det var en väldigt konstig smäll. Det lät som om någon sköt med en bössa. Det var inget muller. Jag gick runt i huset för att se så det inte hade hänt något. Sedan gick jag ut och tittade till de andra byggnaderna på gården. Då råkade jag se att det brann för fullt i hustaket. Röken vällde ut, berättar Per Bårring.

Han larmade räddningstjänsten som snabbt var på plats. Men efter flera försök att stoppa branden konstaterade insatschefen att villan inte skulle gå att rädda.

Brann överallt i huset

– Vad de än gjorde fick de ingen respons. Så det brann väl i princip överallt i väggar, tak och golv. Blixten hade gått in i huset via den gamla kopparledningen till telefonen och fortsatt över i elnätet i huset. Sedan har det fräst lite varstans, säger Per Bårring.

Villan brann ner efter ett blixtnedslag i närheten. Foto: Privat

Han har själv, tills för några år sedan, varit deltidsbrandman i drygt 20 år.

– Jag har varit med på flera bränder där det från början sett värre ut och man kunnat rädda det mesta. Så jag tyckte först inte att det såg så farligt ut, konstaterar han.

Efter bara tre timmar hade den stora trävillan brunnit ner till grunden. Allt som fanns kvar av Per Bårrings hem, och barndomshem, var två skorstensmurar som reste sig i askhögarna.

Bott i huset i 40 år

Huset, med 200 kvadratmeter i varje plan, var byggt i slutet av 1800-talet.

– Jag har bott i huset totalt omkring 40 år. Jag hade ett uppehåll på cirka 20 år, säger Per Bårring.

Han berättar att han i stort kunnat behålla lugnet efter den dramatiska händelsen. Lite skärrad när han först larmade brandkåren, men sedan har han tagit katastrofen med jämnmod:

– Jag blev av med mycket, men det är ju bara materiellt. Det är så individuellt, hur man tar en sån här sak. Det är svårt att veta. Och det kan ju poppa upp rätt som det är. Men visst, det ställer till problem när man blir av med allt, saker man behöver i vardagen.

Per Bårring fick frågan av brandmännen om det var något särskilt han ville ta ut ur huset:

– Jag kunde inte gå in själv, men de fick nyckeln till kassaskåpet och de fick ut en del av bokföringen. Det är nästan det värsta att bli av med. De höll på ett tag men sedan var de tvungna att ta sig ut.

Allt som fanns kvar av Per Bårrings hus i Svenljunga var två murstockar som reste sig över all bråte och aska. Foto: Privat

– Hade jag gått runt själv och tittat hade jag kanske sagt att det och det vill jag ta ut. Men jag tänkte inte rationellt. Man funkar väl dåligt på nåt vis i ett sådant läge.

Tidigare har Per även berättat om branden för Borås Tidning.

Har 400 hjortar vid gården

Första dagarna efter branden kunde Per Bårring bo i sin systers hus. Men efter en dryg vecka kunde han flytta tillbaka till gården, till ett provisoriskt boende.

– Försäkringsbolaget ordnade med husmoduler och grejer, med el, vatten och avlopp och fiberanslutning. Så nu bor jag där på gräsmattan, berättar han.

I hägn vid gården finns drygt 400 dov- och kronhjortar som alla klarade sig oskadda.

Per Bårring bor nu i bostadsmoduler som försäkringsbolaget ordnat åt honom i väntan på att ett nytt hus ska stå på tomten. Foto: Privat

”Många kom för att stötta”

– Det har gått ganska bra trots allt. Jag plockar bit för bit. Nu finns det möbler, kläder och husgeråd. Jag har fått lite av mina syskon och så har jag köpt billiga möbler av kompisar och bekanta, säger Per Bårring som också beskriver hur släkt, grannar, vänner och bekanta ställde upp i samband med branden:

– Många kom till gården för att stötta. Och på söndagen efter när jag skulle köpa juice på Ica i Svenljunga tog besöket en timme. Det var många som ville komma fram och prata.

Nu är planen att så småningom bygga ett nytt hus på samma plats där det gamla stod.