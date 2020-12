Årets pepparkakshus står nu och lyser i Ellen Hanssons hem på Orust och det tog ett antal timmar för henne att få färdigt det flera våningar höga huset, vilket P4 Väst tidigare rapporterat.

I år går det i amerikansk och viktoriansk stil komplett med veranda, en stor balkong på andra våningen och ett inglasat uterum.

– Jag håller på lite då och då, jag gör den inte i sträck, utan håller på några timmar här och där. Jag har småbarn så det är på kvällarna efter att de somnat. Det tog fyra, fem dagar på kvällstid och lite på dagarna, säger hon.

När hon gör sina pepparkakshus är det för att få plats på en bricka som är 40 gånger 40 centimeter som kan ställas på behörigt avstånd från små barnhänder.

Gör dubbel sats av degen

Hon gör allt själv, inklusive degen.

– Det är en dubbel sats för pepparkakshuset. Jag har provat lite olika, men man får göra en dubbel sats oavsett vilket recept man använder.

Ellen Hansson har gjort hela pepparkakshuset själv, inklusive degen. Foto: Ellen Hansson / @ellen.hanssons

Oavsett vilka ingredienser man har i degen och vilken typ av hus man gör så behövs en annan viktig del:

Tålamod.

– Jag har ganska mycket tålamod och är ganska försiktig. Jag brukar bygga huset i papp först så jag får proportionerna, berättar hon.

Bästa tipsen för att lyckas

Vad är dina bästa tips för att göra ett pepparkakshus?

– Har man inte tiden så ska man inte ge sig på något för avancerat. Men man kan bygga det mesta själv i stället för att köpa ett färdigt kit. Det är inte så avancerat att göra med enkla konstruktioner. Man kan ju köpa en färdig deg, men det är just att man kan göra lite roligare former från grunden då. Men man ska inte bygga för stora hus om man inte har så mycket tid. Ett annat tips är att sätta in belysning så det blir som en inredningspryl.

Hon tipsar också om att använda gelatinblad som fönster, det ger fint ljus om man har en slinga inuti.

– Sen just när man bakat delarna i ugnen så är det bra att lägga en bricka ovanpå, annars böjer sig delarna lätt i kanterna och då är det svårare att montera.

Nedan kan du se Ellens tidigare kreationer:

Se också:

Så bygger du en enkel gran med pepparkakor

LÄS MER: Pepparkaksdrottningens makalösa slottsbyggen