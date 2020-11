PG Gyllenhammar, även kallad ”Mr Volvo”, avgick som styrelseordförande för Volvo år 1993 efter nära på 24 år som styrelseordförande.

I dag bor och lever han i kanadensiska Toronto tillsammans med frun Lee Welton Croll, 47, och dottern Barrett, 4,5 år gammal.

PG har tidigare berättat om reaktionerna som följde att han blev pappa efter 80 och att hans barn från ett tidigare äktenskap blev ”väldigt upprörda”, som han själv kallade det.

PG: ”Låst in oss från början”

Familjen hann bo i Toronto i ungefär ett år innan coronapandemin slog till, och familjen har hållit sig isolerade sedan dess.

– Vi har låst in oss från början. Min fru och mitt barn vill inte riskera att jag försvinner in i ett ålderdomshem. Det skulle vara min fasa. Det är så man har handlat i Kanada, att är man över en viss ålder åker man in på någon slags ålderdomshem om man blir sjuk. Vi håller oss inlåsta och väntar i stort sett på ett vaccin, har PG tidigare sagt.

Barret, som fyller fem i januari, har börjat skolan, men kommer inte vara på plats i som sina klasskamrater, för att inte riskera att familjen ska få covid-19 då PG med sin ålder är riskgrupp för viruset.

”En originell person”

PG säger till DN att han är ”kategori dödsriket”.

– Hon börjar skolan på distans. Därför att vi inte kan ha henne bland de andra och plötsligt få en covid-attack hos oss. Så hon är den enda i sin klass som inte kommer att vara närvarande, säger PG Gyllenhammar till Dagens Nyheter.

Om sin yngsta dotter som han fick efter att han fyllt 80 år, säger PG:

– Hon är en originell person, som talar babyspråk med sina dockor, men har ett märkligt stort ordförråd när hon talar mig tillrätta. Hon oscillerar mellan de två lägena, säger PG till DN.

I den bok som Gyllenhammar nyligen släppt skriver PG att har haft tur att träffa en kvinna av Lee Welton Crolls kaliber. Hustrun skriver i sin tur, i slutordet av boken, att hon tycker att det är tvärtom.

”Sanningen är dock att jag är den som haft turen att få lära känna honom.”

