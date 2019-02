Paret träffades igen efter nästan 50 år: ”Underbart”

I oktober åkte Sven-Gunnar Westerlund och sambon Eleonor Engdahl med husbilen till Spanien för att njuta av pensionärslivet på varmare breddgrader under vintern.

– Vi har det underbart tillsammans, konstaterar Sven-Gunnar Westerlund.

Kärleken slog till för sex år sedan. Men de kände varandra redan som barn.

– Vi gick i småskolan tillsammans 1957 till 1960, sedan delades klasserna och efter mellanstadiet tappade vi kontakten. Jag minns att vi lekte och att Eleonor var hemma hos mig vid något tillfälle under skoltiden, säger Sven-Gunnar Westerlund.

Sedan rullade livet på och båda var gifta och fick barn på var sitt håll.

Eleonor Engdahl träffade Sven-Gunnar Westerlund för sex år sedan och de blev nästan genast ett par. Foto: Privat Sven-Gunnar övervintrar i Spanien med sin sambo Eleonor. Foto: Privat

Flyttade ihop efter kräftskivan

Sven-Gunnar berättar att hans äldsta dotter och Eleonors dotter kände varandra och att det då uppdagades att föräldrarna hade gått i samma skola och till och med kände till varandra.

– Då var vi singlar båda två, och det bar sig inte bättre än att vi var på en kräftskiva ihop hemma hos min dotter. Och sedan dess fortsatte vi att träffas. Vi fick en så bra kontakt på en gång. Allt bara kändes bra, berättar han.

Och relationen utvecklades i rask takt. Efter bara några veckor flyttade de ihop.

– Det fanns inget att bråka om. Vi kände att vi ville fortsätta livet tillsammans. Jag arbetade som lärare och hade chans att få ett jobb några mil från Skillingaryd där Eleonor bodde. Så jag flyttade hem till henne. Vi kände en gemenskap och kärlek till varandra redan från början när vi träffades igen, berättar Sven-Gunnar.

Tog husbilen till Spanien över vintern

Förra året sålde de en sommarstuga och köpte husbil. Det är snart fyra månader sedan de rullade i väg från ett höstlikt Sverige för att tillbringa vintern i Spanien.

”Vi har det underbart tillsammans i Spanien där vi är med husbilen just nu” berättar Sven-Gunnar Westerlund. Foto: Privat

– Vi flög hem över jul och nyår. Sedan åkte vi ner igen och nu fortsätter resan här nere. Just nu är vi på en ort utanför Malaga och ska fortsätta mot Fuengirola. Vi räknar med att vara tillbaka i Sverige i april, säger Sven-Gunnar och beskriver utsikten från husbilen:

– Vi är just nu på en pir och sitter och tittar på båtar som åker ut och in i hamnen. Solen skiner och det är 22 grader varmt. Vi planerar inte så mycket under resan. Vi åker en bit och stannar när vi hittar ett ställe som ser bra ut, berättar han.