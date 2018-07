Helena Wirholt, 35 och Johan Larsson, 34, hade åkt från Varberg för att se Ed Sheeran på Ullevi.

– Det var mest jag som var sugen på att gå, men Johan som snäll pojkvän följde med. Vi tänkte att vi skulle ha en trevlig stund tillsammans, säger Helena.

Johan har en ryggmärgsskada efter en olycka för några år sedan och sedan dess sitter han i rullstol.

Reagerar över bemötandet

De fick boka en speciell rullstolsbiljett och enligt Göteborgs-Posten, som först skrivit om händelsen, får man då ha med en ledsagare som får sitta ett par meter bakom.

– Redan där känns det så där, eftersom jag inte är någon ledsagare. Vi är ju ihop, Johan är min pojkvän. Men det är så man får göra, säger Helena Wirholt, och fortsätter:

– De sa att jag fick sitta i en plaststol några meter bakom honom. Jag förklarade att vi var där för att gå på konserten ihop och försökte förklara att vi var som alla andra par vänner som bokat plats på Ullevi, den enda skillnaden är att en av oss sitter i en rullstol.

Hon är skeptisk mot bemötandet från personalen på plats.

– Bemötandet var fruktansvärt illa, det var kalla handen direkt. Jag försökte smyga fram och sätta mig bredvid flera gånger men då var de där och skällde hela tiden och tvingade tillbaka mig.

Helena har skickat ett mejl till Got Event som utformat reglerna för rullstolsplatserna på Ullevi, men inte fått något svar. Foto: Privat

Kan ändra reglerna

Kajsa Apelqvist är presstalesperson för FKP Scorpio, som arrangerade konserten på Ullevi. GT har utan framgång sökt henne, men till GP säger hon:

– Det är otroligt tråkigt att Helena och Johan inte fick upplevelsen som de förväntade sig. Just under Ed Sheeran var det många som köpt biljett till andra delar av arenan tidigare, som under tiden fram till konserten sedan varit med om olyckor, brutit benet och så vidare. Då måste rampen ha plats även för dem.

Ed Sheeran. Foto: EVAN AGOSTINI / AP TT NYHETSBYRÅN

Det är kommunala Got Event som utformar reglerna för platsanvisningar och rullstolsrampen på Ullevi. Vd:n Lotta Nibell hänvisar till kollegan Mikael Persson som är på semester. Till GP säger han:

– Om det finns plats försöker vi alltid lösa så att man sitter bredvid varandra. Men om det är högt tryck så har vi inte möjlighet av säkerhetsskäl. Man måste förstå att det här inte är så himla enkelt, vi har 67 000 besökare under en konsert.

Så väl FKP Scorpio som Got Event öppnar samtidigt för att i framtiden ändra reglerna.

"Väldigt tråkigt"

Helena Wirholt säger att hon i efterhand försökt kontakta GotEvent, utan att få svar. För Johan Larsson, som har ett stort musikintresse, kändes bemötandet också som ett hårt slag.

– Innan olyckan så spelade jag musik i rockband själv och gick ofta på konsert. Kontrasten då till nu är väldigt stor och det är väldigt tråkigt, säger han.