Under onsdagen blev det dags för Lille-Mor, 67, att inhandla de ingredienser som behövdes till nyårsmiddagen.

Hon bor strax utanför Uddevalla och har en bit att köra för att komma till affären.

– Numera går jag inte så ofta i affären på grund av corona men jag bestämde mig för att handla oxfilé för huvudrätten. Där vi var och handlade var dock all oxfilé slut och vi fick veta att det var brist i hela landet. Därför tänkte jag att jag skulle hitta något annat men just då fick vi veta att det kommit in fler bitar oxfilé från Scan, säger Lille-Mor.

I kyldisken plockade hon därför upp en bit som det stod 1 146 gram på.

”Såg liten ut”

Det skulle räcka gott åt familjens nyårsfirande.

– Samtidigt tyckte jag att den såg lite liten ut men vi ville komma ut ur affären så jag scannade och betalade. När vi sedan packade upp varorna där hemma så tog jag den i handen och kände att den inte kan väga vad det stod på förpackningen. Min man sa likadant, säger Lille-Mor.

Som tur var hade familjen köpt in en våg inför julfirandet som stod lägligt på köksbänken.

– Om jag inte haft den sedan jul hade jag aldrig vägt köttbiten. Men när jag la den på vågen visade den 757 gram. Jag köpte köttbiten för 503 kronor men den skulle ha kostat 332 kronor enligt kilopriset.

Scans kommunikatör berättar att det är ovanligt att köttet väger mindre än vad det står på etiketten. Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL

”Besvikna”

Lille-Mor undrar nu vad det är som blivit fel.

– Först försökte jag kontakta affären och då fick jag inget svar men det var sent på kvällen så de avdelningarna och personalen kanske inte var anträffbara. Det var kanske inte så konstigt. Sedan försökte en av mina söner att kolla lite och ringde till Scan och kollade deras sociala medier men vi fick inte svar där heller.

Hon fortsätter.

– Vi blev väldigt besvikna när detta hände och vi har även långt till affären. Det är inte rätt, så här får det inte gå till. Denna biten kött kommer inte räcka egentligen till nyårsmiddagen, säger Lille-Mor.

Scan: ”Ovanligt”

Charlotta Abrahamsson är kommunikatör på HKScan.

Hon berättar att det är ovanligt att denna typ av avvikelse sker.

”Självklart ska inte den här typen av avvikelse ske och drabba kunden. Tack och lov är det ovanligt men naturligtvis beklagligt när det händer. Självklart ska man få den produkt som man har betalat för.”

