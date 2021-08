Sedan tantrafestivalen på Ängsbacka kursgård i värmländska Molkom startade för tio år sedan har den blivit allt mer populär och dragit till sig besökare från hela världen.

Årets festival, från 26 till 31 juli, var fullbokad med över 500 deltagare. Under dagarna hölls workshops i olika tantraövningar och kursgården uppmanade deltagarna att stanna hemma om de upplevde influensaliknande symtom.

Men redan medan festivalen pågick, den 29 juli, bekräftades en person vara smittad med covid-19.

Kursgården ställer in ny festival och campingverksamhet

Antalet bekräftat smittade har sedan vuxit stadigt och under torsdagen var totalt 52 personer med koppling till kursgården smittade, rapporterar Sveriges radio P4 Värmland och Nya Wermlandstidningen.

Utbrottet har fått Ängsbacka att ställa in festivalen Sexability, som enligt kursgården fokuserar på ”sensualitet, intimitet, sexualitet och kropp och själ”, som skulle ha startat under tisdagen och ha pågått fram till söndagen.

Kursgården ställer även in all campingverksamhet under resten av sommaren.

Tantrafestivalen hölls även förra sommaren

Även under förra året, då smittspridningen minskade kraftigt under sommarmånaderna, hölls tantrafestivalen.

”Förra året hade vi mirakulöst nog inte ett enda fall av covid-19 på hela sommaren!”, skriver kursgården på sin hemsida.

Sedan förra sommaren har dock den mer smittsamma brittiska alfavarianten, och den ännu mer smittsamma indiska deltavarianten, tagit över smittspridningen.

