Under natten mot tisdagen drog ovädret in över Västkusten och under förmiddagen kom det kraftiga regnskurar. Räddningstjänsten har fått in flera larm om översvämningar.

– Bland annat i Frölunda har en dagvattenbrunn svämmat över och vatten har runnit ner i källaren på ett hus. Det verkar komma skurar hela dagen så vi räknar med fler larm, säger L-O Nordström på räddningstjänsten.

På vägarna i och kring Göteborg är det stor risk för rejäla vattensamlingar, vilket påverkar trafiken.

– Ta det vackert där ute, som vanligt. Det är bra att sakta ner. Dels för sin egen skull, men sedan kan det skvätta på andra också, fortsätter L-O Nordström.

”Nästan lite tropiskt”

Regnet ock åskan ser ut att hålla ett stadigt grepp om Västsverige i veckan. Enligt Tora Tomasdottir på väderinstitutet Storm ser det ut att bli ”varannan dag”-väder med regn och åska även under torsdag och lördag. Det kan bli en del regn även övriga dagar, men det ser inte ut att falla lika mycket då.

– Det är ganska stora mängder regn och det är väldigt stora lokala variationer. Det kan bli skyfall och översvämning någonstans samtidigt som det bara kommer några droppar någon annanstans. De flesta kommer nog få någon typ av ordentligare skur, även om man slipper översvämning, sa hon på måndagen.

Det är säsong för åska och skyfall. Det är större förutsättningar för att åska ska bildas när det är väldigt varmt samtidigt som det finns mycket fukt i luften.

– Det är lite kaosartat väder, levande och lite spännande. Nästan lite tropiskt. Om man jämför ett skyfall vid medelhavet och ett skyfall på Västkusten så är det alltid mycket värre vid medelhavet. Men jag får känslan under sommaren att vi får smaka lite på det, sa Tora Tomasdottir på väderinstitutet Storm.