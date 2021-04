Under torsdagskvällen kommer det börja regna och på sina håll, som i Sjuhärad och Bohuslän, skulle det också kunna komma nederbörd i form av blötsnö.

Med nederbördsområdet kommer det också mycket hårda vindbyar vilket SMHI gått ut med en klass 1 varning för med start under natten mot fredagen.

– Det är framför allt i Bohuslän, i övrigt är det varning för kuling. Det kommer utifrån Atlanten och drar sen vidare österut, säger Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Vindbyarna kan nå en styrka mellan 21 och 23 meter per sekund och då finns risk att grenar och träd faller, enligt Per Holmberg.

– Det är en hel del regn under natten men det mesta drar bort på morgonen, det blir som blåsigast under förmiddagen sen så avtar det sakta och fram mot kvällen är inte lika blåsigt, säger han.

”Rätt så soligt väder under lördagen”

Under fredagen kan det lokalt komma skurar som också kan innehålla inslag av blötsnö.

På lördagen har ovädret dragit bort.

– Det ser ut att bli rätt så soligt väder under lördagen, men det är fortfarande relativt kallt. Temperaturen stiger till runt sex, sju grader. Under dagen kan det växa till lite stackmoln och möjligen någon lokal regnskur, säger Per Holmberg.

På söndagen är ett nytt nederbördsområde på väg mot Västsverige, ett frontsystem rör sig söderut och kan föra med sig mer regn.

– Det blir mulet väder och det kan dra in regn och snö efterhand, säger Per Holmberg.

