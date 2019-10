Det är ett kraftigt lågtryck som drar in över Väst- och Sydsverige och som fördjupas under natten mot måndagen, förklarar meteorolog Per Holmberg:

– Det kommer in ett område med regn under söndagskvällen, ett lågtryck västerifrån. Det kommer att börja blåsa upp redan under kvällen, men det förstärks senare under natten. Först handlar det om ostliga vindar, men det ser ut att bli som värst senare när vinden vrider sig sydväst. Det är främst Halland, in mot Jönköping och Kronobergs län som drabbas, säger Holmberg och fortsätter:

– Det blir riktigt blåsigt framåt natten och främst under måndagsmorgonen och förmiddagen. Sedan ser det ut att avta allt eftersom dagen lider.

Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet Storm. Foto: Expressen TV

Klass 1-varning

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för de hårda vindarna över Halland, västra delen av Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län samt Skåne och Blekinge. SMHI varnar för mycket hårda vindbyar mellan 21-24 meter per sekund. Enligt Per Holmberg kan det dock komma att bli stormstyrka i vindbyarna, det vill säga över 24,5 m/s.

– Då finns det ju risk att träd knäcks och andra problem, säger han.

Under söndagskvällen drar lågtrycket med sig regn. Men när vindarna tilltar så ser regnet ut att upphöra.