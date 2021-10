Det var i mars 2020 som smärtorna uppenbarade sig för Oscar Karlsson.

Han kände att det strålade i benet och själv beskriver han det som ”skumma smärtor”.

– Jag träffade läkare som sa att det inte var något fel på mig och att det bara var en överbelastning i höftmuskeln. Det skulle försvinna med hjälp av Ipren, säger Oscar Karlsson.

Men smärtan försvann inte. Oscar Karlsson, som jobbar som säljare i Torsby, fortsatte att ha ont i benet.

– Till sist fick jag magnetröntga benet i november. De förstod att något inte stod rätt till, jag var ju helt halt, säger han.

Då hittade de en tumör som var 7x7 centimeter stor, och en månad senare fick han bekräftat på Sahlgrenska att han har cancer i skelettet (Ewing sarkom).

Oron för sonen Frans

Beskedet kom som en chock för Oscar som knappt en månad tidigare hade blivit pappa för första gången till sonen Frans.

– Jag hann bara tänka: ”Vad händer med Frans nu?”. Att få det här beskedet... Det var fruktansvärt hemskt. Jag trodde knappt det var sant, var det verkligen mig det handlade om? Det kändes som en film, säger Oscar.

Det var på Sahlgrenska som Oscar Karlsson fick beskedet att han har cancer i skelettet. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

När Oscar sedan fick träffa läkare på onkologen, avdelningen där man behandlar cancerpatienter, hade han bara en sak i huvudet:

– Jag frågade läkaren rakt ut: ”Kommer jag att dö eller kommer jag överleva?”. Det var det enda jag hade i tanken. Så länge jag överlever är jag nöjd, säger Oscar.

Enligt läkaren såg prognosen bra ut, men med brasklappen att det aldrig finns några garantier när det kommer till cancer.

I januari i år påbörjade han cellgiftsbehandlingarna och lyckligtvis svarade han bra på det.

– Tumören gick från 7x7 centimeter till ingenting. Jag hade extremt tur, säger Oscar Karlsson.

”Man har sett många livsöden”

Sedan januari i år har Oscar genomgått nio cellgiftsbehandlingar och fyra behandlingar återstår innan det är över.

Sedan väntar täta kontroller i tio år för att se att ingen ny tumör växer.

– Det har varit tufft, men jag har varit väldigt skonad. När man får cellgifter blir man trött, sliten... Allt är jäkligt jobbigt. Men när jag kommer hem går det bara några dygn innan jag känner mig helt återställd igen. Det är tre dygn som är slitsamma, det är bara att försöka ta sig igenom det, säger Oscar Karlsson.

Han fortsätter:

– Man har mött många människor när man genomgått behandlingarna. Man har sett många livsöden. Man känner sig tacksam när man ser hur sjuka andra är.

Bäckenet, där tumören hittades, har fått bytas ut och ersatts med en protes i titan.

Uppskattar livet mer

Jag kan tänka mig att man förändras som människa efter det här?

– Ja. Jag uppskattar livet mer och att vara med familjen mer. Innan kände man sig odödlig och man jobbade hela tiden och lät bara livet flyta på. Nu tänker man efter mer.

Och sonen Frans ska snart fylla ett.

– Jag har ändå haft förmånen att få något positivt under all den här skiten. Jag har varit sjukskriven sedan i december och då har jag fått vara med under hela hans uppväxt, det känns bra, säger Oscar.

Oscar hoppas att hjälpa andra genom att berätta. Han vill också tacka personalen på Sahlgrenska.

– Jag vill tacka alla på Sahlgrenska för den fantastiska sjukvård jag har fått under den här perioden, säger Oscar.

