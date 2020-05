Oron på sjukhuset – coronakurvan stiger

När rädslan för coronasmitta minskar hos allmänheten ökar oron inom sjukvården.

Fler coronapatienter än väntat har lagts in på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg den senaste veckan.

– Vi har haft en jämn platå under några veckor. Men nu ökar antalet inläggningar per dag. Det bekymrar oss, säger Per Karlsson, chefläkare på Sahlgrenska.