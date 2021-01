Omsättningsrekord för Jula under pandemiåret

Den största tillväxten ser företaget på sin näthandel där man ökade med 44 procent under fjolåret jämfört med 2019.

Totalt omsatte koncernen 8,9 miljarder kronor under 2020, en ökning med 1,4 miljarder kronor.

Joachim Frykberg, vd för Jula, kommenterar resultatet i ett pressmeddelande. Han menar försäljningen haft en coronaeffekt som de kunnat förvalta och att bolaget klarat sig utan några stora verksamhetsstörningar.

– Dels har vi goda fysiska förutsättningar bland annat med vårt stora centrallager, rymliga varuhus i externlägen med egen ingång med mera och dels har vi en organisation med ansvarstagande och engagerade medarbetare som tagit sig an utmaningarna på ett fantastiskt sätt, säger han bland annat i pressmeddelandet.

Ska öppna tio nya varuhus

Men att människor vänt sig till byggvaruhuset i större utsträckning än tidigare har inte bara med pandemin att göra, menar bolagets vd.

De såg en ökning av försäljningen redan innan pandemin slog med full kraft mot Europa.

Karl-Johan Blank, Julas grundare. Foto: ANDERS YLANDER

I pressmeddelandet framgår det också att företaget snabbt införde hemarbete för de som hade möjlighet.

Omsättningsökningen kommer bland annat att användas till att öppna ett antal nya byggvaruhus.

– Mycket av det vi lärt oss under året kommer vi att ta med oss in i framtiden, inte minst när det gäller den digitala utvecklingen. Vår omsättningsökning under året ger givetvis bra förutsättning att utveckla och stärka verksamheten ytterligare. Bland annat kommer vi att öppna minst tio nya Julavaruhus under 2021, säger Joachim Frykberg, i pressmeddelandet.

I nuläget har koncernen 110 varuhus, varav 58 i Sverige, 37 i Norge och 15 i Polen.