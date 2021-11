Totalstopp i tågtrafiken när tåg körde på rådjur

Ett tåg körde vid 20.20-tiden på söndagen på ett rådjur i Herrljunga, vilket orsakade fullt stopp i tågtrafiken.

Trafiken har sedan dess kunnat återupptas, men enligt Trafikverket kan det fortfarande förekomma förseningar till följd av det tidigare stoppet.

Följande stationer kan påverkas av händelsen:

Göteborg C, Stockholm Central, Partille, Jonsered, Aspen, Aspedalen, Lerum, Stenkullen, Floda, Norsesund, Västra Bodarne, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Floby, Falköping C, Stenstorp, Töreboda, Gnesta, Mölnbo, Järna, Södertälje Syd, Flemingsberg, Huddinge, Årstaberg, Stockholms Södra, Älvsjö, Flen, Katrineholm C, Vingåker, Hallsberg, Laxå, Gårdsjö, Skövde C.