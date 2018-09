Omar Elturk är lärarstudent i Göteborg och brukar diskutera resenärers beteende tillsammans med sina studievänner. Det finns, tycker han, mycket att kritisera.

På Facebook har han nu gjort ett sarkastiskt inlägg som fått stor spridning. Bland annat har det "gillats" över 1 500 gånger.

– Det finns många saker som folk har problem med på vagnarna, jag skrev det här inlägget lite spontant. Vissa känner inte till de oskrivna reglerna och behöver höra dem, säger Omar Elturk.

Omar åker spårvagn till universitet nästan varje dag och menar att folk omedvetet glömmer att bete sig moraliskt rätt och att ställa upp för de behövande.

Han påpekar att äldre, skadade och gravida kvinnor ofta blir tvungna att stå upp.

– Man måste ställa sig upp och erbjuda sin sittplats. Det är inget medvetet fel folk gör, de bara glömmer bort att bete sig bra mot andra. Man måste ta initiativ och erbjuda sittplats, många följer inte efter när någon gör det och det är synt. Man måste hela tiden manifestera hur man ska bete sig.

Ryggsäck viktigare än medresenär

Omar anser att det största problemet är att folk har med sig ryggsäckar och låter dessa ta upp sittplatser. Han menar att det är något han ofta ser på vagnarna. En person sitter längst ut och har ryggsäcken på platsen bredvid och hindrar på så vis en annan resenär från att sitta.

– Folk släpper heller inte in i dörrarna, de använder inte det utrymme som finns och blockerar ofta andra från att komma in och ut. Min kompis kom nyligen inte av spårvagnen på grund av att folk stod i vägen.

Omar säger att han är nöjd med inläggets spridning och tror att många delar hans åsikter. I framtiden hoppas han att folk ska ändra beteende.

Omar hoppas på att resenärer ska börja bete sig bättre Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Omars lista: Känner du igen dig?

1. Man låter folk gå av sen går man på

Tro inte för en sekund att du kommer i väg snabbare bara för att du tränger dig igenom de som ska av. Låt människor gå av först – sen går du på!

2. Stå åt sidan, inte framför dörren

Det är inte meningen att folk ska sick-sacka sig ut och det här är inte gladiatorerna så tro inte alls att någon tycker om folk som står i vägen. Stå åt sidan, vänta tills alla gått av – sen går du på!

3. Äldre, gravida, skadade – you name it

Att folk inte har hyfs längre och erbjuder sin sittplats längre till de behövande. Det är sorgligt att se. Ser du nån som är i större behov av sittplatsen än dig – gå av för guds skull!

4. Hej, här är vi sällskapet – titta på oss

Ni som är så måna om att alla ska höra er diskussion och höjer rösten så den överröstar alla på spårvagnen – ingen bryr sig. Tala i vanligt tonläge.

5. Utrymme finns men nej nej, vem bryr sig om alla andra

Ni som ser att spårvagnen börjar bli full och vägrar gå längre in – vad menar ni? Folk kan knappt andas eller röra på sig och halva gången är tom. Det skadar ingen med mer utrymme.

6. Här sitter min ryggsäckmänniska

Vad är grejen med folk som lägger sin ryggsäck eller väska på en sittplats och låter folk stå upp hela resan? Att de inte skäms. Bort med dina saker från sittplatsen, den ska utnyttjas på rätt sätt!

7. Musik för alla resenärer – uppmärksamhetsjagarna

Vissa tror att de har så bra musiksmak att de mer än gärna spelar upp det i deras högtalare – i högsta volym. För det första så är det ingen som vill höra din musik och för det andra så finns det normalare och betydligt gynnsammare sätt att få uppmärksamhet på.

8. Spårvagnshatarna – bara för att

Visst finns det platser avsedda för äldre och handikappade med tydliga symboler på bland annat sittplatsen, men vad är grejen med folk som tittar snett på personer som använder dem sittplatserna när ingen äldre eller handikappad finns på plats. Det är bara dumt.

9. Make some room – för allas trevnad

Vad är grejen med de som vägrar flytta på sig när folk ska ut och det är fullsmockat med folk på spårvagnen? Gå ut om det behövs, låt människor gå av och sen gå in igen – spårvagnen kommer inte lämna dig.

10. Föraranklagande resenärer

Kära du som klagar på föraren när det sker ett stopp. Det är inte förarens fel. Föraren kan inte trolla bort hindret eller på något sätt påskynda processen – lev med det.

Dela inlägget för allas trevnad och tagga nån som behöver bli medveten om sina beteendeproblem på spårvagnen!