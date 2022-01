Olycka på riksväg 40 – bil in i mitträcket

Olyckan inträffade vid 14.30-tiden.

– Det är en bil som kört in i mitträcket. Lite delar från den bilen hamnade på andra sidan, så en bil körde in i det också. Så vi har två bilar, men inga personskador, säger Per Fägersten, inre befäl vid räddningstjänsten.

Trafikverket skriver på sin hemsida att olyckan inträffat strax innan Ulricehamn, öster om Ulricehamnsmotet.

Det råder stor påverkan på trafiken, men ett körfält ska vara öppet i båda körriktningar.

– Det är begränsad framkomlighet. Det är en trafikerad väg, så det blir snabbt köer, säger Per Fägersten.