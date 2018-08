Ligan använde sig av stora SUV-bilar av märkena Range Rover och Mercedes. Man genomförde ett mycket stort men okänt antal inbrott under drygt ett års tid. Man har haft sin bas i Göteborg men utfört stölderna i ett stort antal samhällen i Västsverige.

Men man har också stulit direkt från lastbilar och trailers, genomfört rån, häleri, ett antal trafikbrott under vilda biljakter, hot, med mera

I dag ställs fyra av ligans medlemmar inför rätta för en del av brotten ligan begått:

LÄS MER: Insiderkuppen: Snus för 3,7 miljoner stals

”Forceraren”, man i 35-årsåldern. Främsta uppgiften verkar vara att med hjälp av elverktyg bana väg till det begärliga stöldgodset i butikerna, ofta tobaksvaror. Är den som åklagaren tycker sig kunna binda till flest brott. Han sätter sig i domstolen åtalad på 13 punkter. Häktades 27 april.

Känt brödrapar

”Tobakstjuven”, man i 35-årsåldern och bror till ”Forceraren”. Kan bara bindas till två av ligans grova stölder, i båda fallen har tobaksvaror stulits. Men har också kunnat knytas till den stulna Mercedes som använts vid många kupper och åtalas därför också för grovt häleri. Häktades 11 maj. Båda bröderna har dömts för flera grova brott tidigare.

En av de åtalade med en kraftfull vinkelslip under ett inbrott på Willys i Falkenberg. Foto: Polisen

”Chauffören”, man i 45-årsåldern, medborgare i ett annat nordiskt land. Kopplad till Mercedesen via DNA i airbagen som utlöstes under en vild polisjakt. Mannen körde med flit in i en parkerad polisbil varpå tre poliser skadades och fick föras till sjukhus. Mannen har ett digert belastningsregister. Häktades 23 juni, åtalas på fyra punkter.

”Hälaren, man i 30-årsåldern. Aktiv vad gäller att sälja stöldgodset vidare, men också misstänkt för delaktighet i många av kupperna. Känd av polisen tidigare men inte för någon grov brottslighet. Till ytan välordnat liv, bor i småhus i kommun söder om Göteborg. Häktades 27 april, åtalas på sex punkter.

Vid en husrannsakan i ett garage som ”Hälaren” hyrde påträffades bland annat en liten del av stöldgods i form av kaffekapslar värda nästan 1 miljon kronor. Foto: Polisen

Nummer fem ännu inte gripen

Utöver dessa fyra är en femte person högst delaktig i ligan.

– Denne är anhållen i sin frånvaro. Sen kan det bli fler personer som kopplas till ligan framöver. Jag håller på med ett antal pågående förundersökningar som ännu inte lett fram till åtal, säger Andreas Pernmyr som leder utredningarna kring ligan.

LÄS MER: Hemtjänst-mannens kupp mot Margit, 91

Åklagaren konstaterar vidare:

– Ligan har varit välorganiserad och medlemmarna har haft specifika roller. Det kan man se på ett antal övervakningsfilmer.

Gemensamt för kvartetten är att man konsekvent nekar till alla brott.

Men utredarna har plockat fram ett digert material för åklagare Pernmyr att presentera för rätten.

Man har Dna-bevis, man har kartlagt telefontrafik, följt stulet gods som sålts till utlandet och kunnat koppla det till männen etc.

Stora skador under ligans framfart

Bland annat har spårat ett parti med kaffekapslar värda närmare en miljon kronor till Tunisien. Och i detalj kartlagt hur de fraktats från de att de stals ur en trailer utanför Fjärås. Ett antal lådor påträffades i en verkstad som hyrdes av en av de fyra åtalade, ”Hälaren”.

Man har stulit för mångmiljonbelopp. Skadegörelsen på butiker och annat kostar ägare och försäkringsbolag enorma pengar.

Förhandlingarna startar alltså i dag och beräknas hålla på under sju dagar fram till 21 september.

Men det lär bli fler åtal och rättegångar mot de fyra och sannolikt också mot fler personer som kan knytas till ligan.

– Mannen som är anhållen i sin frånvaro kommer att gripas, frågan är bara när. Vad gäller övriga personer vi tittar på vill jag inte kommentera utredningsläget för dem, säger Andreas Pernmyr.