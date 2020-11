Öde utanför elvaruhusen på Black Friday-morgonen

När de stora elektronikbutikerna öppnade på Bäckebol på fredagsmorgonen var det inga långa köer av kunder som ville ta del av Elgigantens och Media Markts erbjudanden på Black Friday.

Coronarestriktionerna talar dock sitt tydliga språk: undvik köpcentrum och trängsel och på morgonen har Göteborgarna hörsammat detta.

Men en person som valt att åka till Bäckebol på morgonen är Toby Kassell.

– Jag behövde en ny dator och ville ha hjälp av personal i butiken. Jag har sett att det varit kö här utanför hela veckan efter kl 16, så tänkte att om jag går hit tidigt är det nog mindre folk. Så jag känner ändå att jag tar mitt ansvar. Jag har aldrig brytt mig om Black Friday tidigare så det är ganska ironiskt att första gången det sker är under en pandemi, men det blir väl så ibland, säger han.

Toby Kassell var på Bäckebol för att köpa en ny dator. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

En stor del av försäljningen kan i stället komma att ske över nätet.

– Vi har sett en övergång till e-handel långt tidigare men det har verkligen ökat i år, säger Hans Elm, vd för branschorganisationen Elektronikbranschen.

E-handeln har vuxit i år

Det är inte bara för butikerna i elektronikbranschen som har haft en uppgång i e-handeln under coronapandemin. Enligt Postnords e-handelsbarometer växte e-handeln med 39 procent under årets tredje kvartal, jämfört med förra året.

Konsumenterna i barometern uppskattar att de kommer köpa julklappar över nätet för 10,6 miljarder kronor i år, det blir i så fall 26 procent mer än förra året.

För Elektronikbranschen har det hittills i år varit ett bra sådant, tvärtemot för många andra branscher.

– Vi tillhör inte dem (branscher som har det tufft), vi har haft en större försäljning än så länge som jag jobbat. Det har varit en ökning av försäljningen sedan i mars, säger Hans Elm.

Det var också tomt utanför andra affärer på Bäckebol på fredagsmorgonen. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL Det var tomt på Bäckebols parkeringar under fredagsmorgonen. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Försäljningen relaterad till pandemin

I början av pandemin var det produkter relaterat till hemarbete som sålde mest som skärmar och webbkameror, senare spelkonsoller av olika slag och tv-apparater.

– Man skulle inte bara jobba hemma utan också roa sig hemma, säger Hans Elm.

Däremot kan det bli en lägre försäljning under Black Friday, än under andra år.

– Vi gör inte prognoser så jag kan inte svara på hur det kommer se ut under Black Friday och Black Week, men eftersom det varit så stor försäljning under året så kanske det inte blir den typen av ökning vi är vana vid, det måste påverka att svenskarna har handlat så mycket under hela året.

Se också: