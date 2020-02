Nytt oväder på väg in över Västsverige

På vissa håll kan det komma upp till 20 millimeters regn – med tanke på de senaste dagarnas översvämningar i väst, kan det innebära problem på flera håll.

Bland annat i Göteborg. På meteorologinstitutet SMHI:s hemsida varnas det för höga flöden – varningen är uppe i klass 2, som är den andra av tre varningsklasser.

Det kraftiga regnet under förra veckan har gjort att det i de flesta vattendragen i västra Götaland råder höga flöden. I Säveån, Viskan, Ätran och Nisslan samt små vattendrag i Jönköpings- och Västra Götalands län når flödena mycket höga nivåer, står det på hemsidan.

GT:s utsända bevittnade vattenfyllda bostadsområden tidigare i veckan. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Nytt oväder på väg in

Under torsdagen rör sig ett lågtryck in över Norska havet bidrar med ostadigt väder. Regnet kommer att slå till under torsdagen och även på fredag och lördag kan det bli nederbörd och hårda vindar.

Först på söndag kan man vända sig uppehåll – men även då är det fortsatt blåsigt i nästan hela Götaland.

Vidare på söndag ser det ut att bli mest uppehåll, en del nederbörd i fjällen och någon skur i sydväst. Fortsatt blåsigt, främst i Götaland.

Ann-Mari Johansson, 72, i Varnum längs Marsjön var en av flera som fått tomten översvämmad. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Stormens efterdyningar

I stormen Ciaras och Dennis framfart har det varit stora problem på flera håll i Västsverige de senaste veckorna.

GT har bland annat rapporterat om översvämningar i flera orter – och så sent som på onsdagen skrev GT att Holmalunds fotbollsplan i Alingsås har förvandlats till en simbassäng.

Tidigare i veckan var det så mycket vatten att sälen "Sally" i Hunnebostrand lyckades simma in i en fiskbutik.