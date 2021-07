Det glittrar. Havet. En vit morgonrock bland klippor och sjöbodar, någon har tagit sitt första dopp för dagen.

Glassbutiken håller på att öppna. Och i Hälleviksstrands hamn på Orust väntar Bengt Österberg och Marie Österberg i båten för vidare färd till Järnskär.

Aluminiumbåten möter vågorna, som ibland kan gå höga här. Det kan svänga fort, vädrets lynne som speglas i havet.

Största utmaningen i projektet med att byta ut fyrarna är just vädret, enligt byggprojektledaren Jakob Olofsson på Sjöfartsverket.

– Osäkerheten i vädret. Det är utsatta förhållanden, säger han i vinden.

Efter en stund, efter några passager mellan öarna syns Järnskär. Skäret ser litet ut, eller lite...naket. Det är något som saknas. Själva fyren. Där den brukar stå siktas bara fundamentet med stängerna som sticker upp och väntar på sin mottagare, själva kuren.

Järnskär var en av alla de fyrplatser Jakob Olofsson, som också har ett förvaltaransvar för många av fyrarna längs Västkusten, ansåg behövde renoveras.

– De här fyrarna, som vi byter nu, var jag och besiktigade för drygt ett år sedan och bestämde att de skulle bytas, säger han.

Från Kungsbacka till Grebbestad

Det rör sig om ett 20-tal fyrar som renoveras under sommaren längs Västkusten, från Hallands Svartskär utanför Kungsbacka till Djupskär utanför Grebbestad. Varje byte av fyr kostar ungefär en halv miljon kronor. Det blir en totalkostnad på cirka 10 miljoner kronor.

– Vi behöver sänka våra underhållskostnader på sikt. Det är en investering. Men det blir en besparing i längden, säger Jakob Olofsson.

På Sjöfartsverkets arbetsfartyg Fyrbjörn tar befälhavaren Johan Färnstrand emot.

– 36 meter, säger han om räckvidden på en av arbetsfartygets kranar som används i arbetet med moderniseringen av fyrar.

Bakom honom står Järnskärs gamla fyr, i gjutjärn och med rostfläckar.

Vattnet skvalpar under landgången mellan Fyrbjörn och skäret som är en populär landningsplats för fåglarna. Det märks. Några enstaka växter har också gjort sig hemmastadda. Annars är skäret litet och utgörs till största delen av just fyren. Åt sydväst syns Käringön.

På skäret jobbar besättningen i reflexvästar och hjälmar med att byta ut den gamla Järnskär mot en ny, mer miljömässig och mindre underhållskrävande variant där kuren är i kompositmaterial.

Ljuset dröjer

Nu är det dags för Fyrbjörn att göra det stora lyftet, själva fyrkuren ska på plats. Kranlinan surrar, kuren lyfts, högt, högt, upp mot himlen och möter en bländande sol. Nya Järnskär lämnar sedan båten och hänger nu över skäret, över fundamentet. Sakta, sakta, sänks kuren ner.

Ett stabilt dunk. Kuren har mött stängerna och fundamentet.

– Det är vackert alltså, säger Jakob Olofsson direkt efteråt.

Det kommer att dröja innan Järnskär lyser, den nya lyktan med solcellsdriven led-teknik kommer att installeras vid ett senare tillfälle.

– Det går inte att göra allt i ett svep, säger Jakob Olofsson.

Under arbetet med moderniseringen av fyrarna så kommer det därför att bli mörkare bland kobbar och skär under den tid som projektet pågår. Det är en risk, medger Jakob Olofsson som uppmanar till användning av sjökort och att läsa de nautiska varningar som har gått ut i samband med arbetet. Samtidigt så finns det fördelar med att göra det just nu, säger han.

– Det är bättre att göra det sommartid, det är ljusare, det är få timmar det är mörkt nu, jämfört med vintern.

– Men när hösten och mörkret kommer då vill vi att det ska vara klart.

Säkrare arbetsmiljö

Den nya typen av kur är också byggd på ett sådant sätt att inga stegar behövs för att putsa solceller eller serva lampan.

– Det är mycket säkrare. Arbetsmiljön för personalen har varit en viktig faktor till att byta ut fyrarna, säger Jakob Olofsson.

Ombord på Fyrbjörn hissas den mindre arbetsbåten ner i vattnet för transport tillbaka till Hälleviksstrand och Orust. Järnskär blir mindre och mindre i takt med det avstånd motorbåten skapar.

Ett sista vinkande mot lysande reflexvästar på Järnskär, som snart kommer att lysa själv med förnyad kraft.

