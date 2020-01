Nyårsfirare bestulna på exklusiva jackor

Vid lunchtid på nyårsdagen har polisen tagit ett flertal anmälningar om stulna jackor. Samtliga ska ha stulits från ett café i centrala Göteborg, vilket GP var först med att rapportera om.

– De här cafébesökarna har lämnat in sina jackor och när de ska hämta ut dem är de försvunna, säger Ulla Brehm, polisen.

Hon fortsätter:

– Alla jackor är exklusiva, någon uppges ha kostat omkring 10 000 kronor. Det är inte jackor som man köper på vanliga affären.

Förundersökning inledd

Omkring tio jackor uppges ha stulits, men den siffran kan komma att öka under dagen.

– Någon som stod där och blev av med jackan kanske inte ringde polisen där och då. Det kan komma in via polisens kontaktcenter eller via internetanmälan, säger Ulla Brehm.

Polisen har inlett en förundersökning om stöld. Vid 13-tiden på onsdagen hade ingen misstänkt person ännu påträffats.

– En del i arbetet är att se vad det finns för tillgång till övervakningsbilder och annat. Kanske kan man få syn på någon som bär runt på en väldans massa jackor. Vi kommer att hålla förhör med personal och målsäganden, säger Ulla Brehm.

GT söker ansvariga på caféet.