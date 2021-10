Nya vittnesmålen om misstänkte bombmannen

Jessica Öhrn har tidigare inte velat uttala sig för någon annan än polisen om vad hon såg minuterna efter explosionen som väckte henne, maken och hundratals boende på Övre Husargatan, tidigt på morgonen i förra veckan.

En äldre kvinna vårdas fortfarande på sjukhus med allvarliga skador efter explosionen som gjort 140 familjer hemlösa.

Enligt GT:s uppgifter gjorde Jessica Öhrn och åtminstone ett ytterligare vittnes iakttagelser att polisen tidigt fick upp ögonen för Mark Lorentzon, som misstänkt gärningsman.

– När det smäller så springer jag bara ut på balkongen direkt, berättar Jessica Öhrn.

Hon beskriver en kuslig tystnad omedelbart efter explosionen.

Det regnar och är mörkt

– Det regnar ju och är mörkt. Det är inget ljud. Jag tänker, vad fan är det här då? Det är ingen som skriker, ingenting.

Men så kommer det ut en man från porten.

– Jag bor i första balkongen bredvid porten. Och han kommer ut genom porten när jag hänger ut över våra vita pelargoner på balkongen. Och så går han helt jättesakta, berättar Jessica Öhrn.

Hon reagerade på tidpunkten, mannens lugn trots den kraftiga explosionen och hur han var klädd i morgonkylan och regnet. Enligt Öhrn hade mannen beige t-shirt och beigea byxor. Och hon säger att belysningen på innergården var så stark att hon inte behövde tveka över vad hon såg.

– Jag ser att han har ett slangliknande föremål i sin vänsterhand. Och jag ser att han har en lite längre, halvlång frisyr som man lägger märke till när det är en kille, skulle jag säga.

Vittnet Jessica Öhrn

Tittar upp mot fasaden

Mannen går vidare mot sin egen port in till vänster om Jessica Öhrns balkong.

– Innan han går in mot sin port så tittar han snett upp mot min balkong, men jag upplever det inte som att han tittar på mig utan jag upplever att han tittar upp för fasaden. Sedan vet inte jag om han går in i sin port eller i sitt cykelförråd som ligger direkt in till vänster.

Som GT tidigare kunnat berätta har polisen sökt efter gärningsmannens cykel, vid bland annat olika trafikknytpunkter som Nils Ericsonterminalen och Centralstationen. Tidigare i veckan var beskedet att mannens cykel inte hade påträffats.

Jessica Öhrn berättar att hon berättade allt för polisen redan i det första förhöret som hölls med henne i Saronkyrkan, där de evakuerade hyresgästernas samlats.

– Jag har inte sagt det till någon utöver polisen, men nu har jag berättat för några grannar då det lagt sig, berättar hon.

En annan uppgiftslämnare, som också bor i huset, ringde direkt efter explosionen in till polisen och hade intressanta upplysningar om Mark Lorentzon, som i flera stycken överensstämmer med Jessica Öhrns.

Tidigare anmälningar

Dessa upplysningar var, enligt uppgift, helt avgörande för att Lorentzon tidigt blev aktuell i utredningen.

Vittnet pekade ut Lorentzon med namn och uppgav att han betett sig på ett sätt som bedömdes som mycket märkligt. Lorentzon hade observerats av vittnet både i samband med dådet, men även under lång tid innan dess.

Beteendet ska ha varit så avvikande att det legat till grund för tidigare anmälningar till både polisen och fastighetsägaren. I samband med dådet, och på grund av de tidigare erfarenheterna, kände vittnet genast igen Lorentzon när denne såg hur han lämnade byggnaden efter explosionen utan att vända sig om.

Även det vittnet uppger att Lorentzon var iklädd endast t-shirt på överkroppen då han lämnade fastigheten.

En som tidigt berättade i intervjuer om sina iakttagelser är Lars-Gunnar Wolmesjö, som bor i en trappuppgång bredvid Mark Lorentzon, med en altan på markplan direkt ut mot innergården.

Speciellt utseende

Hans sovrum vetter ut mot gården och han uppger att han klev ut genom altandörren och då såg en man utanför, till vänster om honom.

– Jag känner igen honom direkt. Han har så speciellt utseende, och han rör sig speciellt, berättar Lars-Gunnar Wolmesjö och beskriver Lorentzon som en granne han stött på ibland, bland annat i tvättstugan.

– Jag vill minnas att han är ljust klädd, och vill minnas jacka, i vart fall inte pyjamas utan påklädd. Han har en vaggande gång. Huvudet gungar fram och tillbaka, och han rör sig väldigt mjukt.

Att det skulle vara en gärningsman han såg utanför lägenheten, var inget Lars-Gunnar Wolmesjö tänkte på just då.

– Han försvinner och då tänker jag att han väl är ute och har upptäckt detta och han tittade upp mot fasaden. Jag bryr mig inte om det, utan han försvinner mot nummer 20, säger han.

Hittades död

– Jag invaggades i föreställningen att det var han som var först med att larma om explosionen. Men hade jag tänkt efter hade jag tyckt att det var konstigt om han var där ute. Å andra sidan var han kanske en person som inte sover som oss alla andra.

Under onsdagen påträffades Mark Lorentzons kropp i Göta Älv, i höjd med Stenpiren. Enligt uppgift till GT var han då klädd i t-shirt på överkroppen.

Samma dag avförde åklagaren Lorentzon från utredningen med motiveringen att den då internationellt efterlyste och i sin frånvaro häktade misstänkte bombmannen avlidit. Polisen fortsätter sin förundersökning för att finna svar på vad som skett vid explosionen.

Under torsdagen meddelade polisen att man inte såg några skäl att anta att Lorentzon skulle ha haft några medhjälpare.

