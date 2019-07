Just nu är det kallare än normalt för årstiden i hela landet. Under torsdagen kom snö på vissa håll i fjällen.

– Det är alltid en kamp vid våra breddgrader mellan varmluft söderifrån och kalluft norrifrån. Nu har den kalla luften vunnit efter en våg med värme för någon vecka sedan, säger Tora Tomasdottir, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Samtidigt har det varit blåsigt under flera dagar.

– Blåsten handlar om att det även är ett lågtryck som passerar. Lågtrycken bildas i den här gränszonen mellan kall och varm luft, förklarar Tora Tomasdottir.

Var beredd på oväder i helgen

Och nu gäller det att vara beredd på ett riktigt oväder som berör hela Västsverige, med undantag av de norra delarna av Värmland.

– Under lördagen blir det kraftiga åskskurar och stora regnmängder. Ovädret kommer in västerifrån över Västsverige under förmiddagen. Det berör först kusten och sedan drar det vidare in över landet, säger Tora Tomasdottir.

Hon konstaterar att regnmängderna kommer att variera i området:

– På vissa håll blir det bara någon skur och på andra håll blir det åskskurar med mycket regn. Det kan vara risk för översvämningar men det går inte att säga var.

”Rensa i trädgården inför ovädret”

Tora Tomasdottir säger att ovädret kan skapa stor oreda utomhus, i trädgårdar och så vidare.

– Jag skulle förbereda inför lördagen och rensa i trädgården eftersom det kan blåsa upp ordentligt också. Kanske ligger det mycket saker ute som kan blåsa bort eller bli skadade av regnet.

Tora Tomasdottir, metereolog på StormGeo. Foto: Pressbild / StormGeo

Det instabila vädret håller i sig i början av nästa vecka, men på onsdag kan semesterfirare och andra räkna med ett mer normalt sommarväder.

Sommarväder väntar

– Det väntar ingen värmebölja igen, men det blir ett växlande sommarväder med temperaturer på lite över 20 grader i stället för under 20 grader. Det blir lite mindre vind och mindre skurar. Mer sol och lite varmare, kanske upp emot 25 grader, säger Tora Tomasdottir och fortsätter:

– Det jag kan se är att det håller i sig över helgen. Längre prognoser än så kan vi inte göra. Men det är troligt att den här typen av väder fortsätter. Det är det normala för juli.

Så blir vädret i Västsverige – lördag till fredag:

Göteborg

Lördag: 12-15 grader. Regn. 5-13 m/s.

Söndag: 11-15 grader. Regnskurar. 5-10 m/s.

Måndag: 13-18 grader. Halvklart. 6-12 m/s.

Tisdag: 14-18 grader. Regnskurar/halvklart. 5-10 m /s.

Onsdag: 16-20 grader. Lätt molnighet. 4-9 m/s.

Torsdag: 18-23 grader. Halvklart. 5-11 m/s.

Fredag: 19-22 grader. Klart väder. 2-6 m/s.

Kungsbacka

Lördag: 12-14 grader. Regn/regnskurar. 5-13 m/s.

Söndag: 11-17 grader. Regnskurar. 5-10 m/s.

Måndag: 13-18 grader. Halvklart. 5-11 m/s.

Tisdag: 14-19 grader. Regnskurar/halvklart. 5-10 m/s.

Onsdag: 13-21 grader. Halvklart. 4-9 m/s.

Torsdag: 15-22 grader. Halvklart. 6-11 m/s.

Fredag: 19-22 grader. Klart väder. 3-6 m/s.

Varberg

Lördag: 13-14 grader. Regn/regnskurar. 6-13 m/s.

Söndag: 12-16 grader. Halvklart/regnskurar. 7-12 m/s.

Måndag: 13-17 grader. Halvklart. 6-10 m/s.

Tisdag: 14-18 grader. Regn/halvklart. 7-11 m/s.

Onsdag: 15-19 grader. Molnigt. 5-9 m/s.

Torsdag: 17-20 grader. Lätt molnighet/halvklart. 7-11 m/s.

Fredag: 18-20 grader. Klart väder. 3-6 m/s.

Uddevalla

Lördag: 11-17 grader. Regn. 3-7 m/s.

Söndag: 11-17. Regn/regnskurar. 2-6 m/s.

Måndag: 12-19 grader. Molnigt. 3-8 m/s.

Tisdag: 16-19 grader. Halvklart/molnigt. 4-9 m/s.

Onsdag: 19-24 grader. Halvklart/molnigt. 3-7 m/s.

Torsdag: 19-23 grader. Lätt molnighet/klart. 3-8 m/s.

Fredag: 17-19 grader. Halvklart/molnigt. 5-11 m/s.

Borås

Lördag: 10-16 grader. Halvklart/regn. 3-8 m/s.

Söndag: 10-16 grader. Regn/regnskurar. 3-8 m/s.

Måndag: 15-18 grader. Molnigt. 4-9 m/s.

Tisdag: 13-17 grader. Halvklart. 4-10 m/s.

Onsdag: 15-19 grader. Lätt molnighet/halvklart. 3-8 m/s.

Torsdag: 18-24 grader. Halvklart. 3-7 m/s.

Fredag: 21-25 grader. Lätt molnighet/klart. 3-7 m/s.

Mölndal

Lördag: 12-15 grader. Regn/regnskurar. 4-9 m/s.

Söndag: 15-16 grader. Regnskurar/regn. 4-9 m/s.

Måndag: 16-18 grader. Halvklart/regn. 4-9 m/s.

Tisdag: 15-18 grader. Regnskurar/halvklart. 4-10 m/s.

Onsdag: 16-20 grader. Lätt molnighet. 4-10 m/s.

Torsdag: 19-22 grader. Halvklart. 3-7 m/s.

Fredag: 19-22 grader. Klart väder. 2-5 m/s.

Trollhättan

Lördag: 12-17 grader. Lätt molnighet/regn. 3-8 m/s.

Söndag: 11-16 grader. Regn/regnskurar. 2-6 m/s.

Måndag: 12-19 grader. Halvklart/molnigt. 3-7 m/s.

Tisdag: 14-16 grader. Halvklart. 5-12 m/s.

Onsdag: 17-19 grader. Lätt molnighet/halvklart. 4-10 m/s.

Torsdag: 19-25 grader. Halvklart. 2-6 m/s.

Fredag: 20-25 grader. Lätt molnighet. 3-7 m/s.

Alingsås

Lördag: 11-16 grader. Regn. 3-8 m/s.

Söndag: 14-15 grader. Regn/regnskurar. 3-7 m/s.

Måndag: 15-18 grader. Halvklart/molnigt. 4-8 m/s.

Tisdag: 14-15 grader. Halvklart. 5-11 m/s.

Onsdag: 16-20 grader. Halvklart. 3-8 m/s.

Torsdag: 19-24 grader. Halvklart. 2-6 m/s.

Fredag: 20-25 grader. Klart väder. 3-7 m/s.

Kungälv

Lördag: 12-16 grader. Regn. 3-8 m/s.

Söndag: 14-17 grader. Regn/regnskurar. 1-4 m/s.

Måndag: 16-20 grader. Molnigt/halvklart. 4-9 m/s.

Tisdag: 17-20 grader. Molnigt/halvklart. 4-10 m/s.

Onsdag: 18-23 grader. Halvklart/molnigt. 3-7 m/s.

Torsdag: 17-21 grader. Klart väder. 3-8 m/s.

Fredag: 17-19 grader. Molnigt/halvklart. 3-8 m/s.

Lidköping

Lördag: 14-17 grader. Halvklart/regn. 1-4 m/s.

Söndag: 14-15 grader. Regnskurar. 4-9 m/s.

Måndag: 15-17 grader. Halvklart/regn. 5-9 m/s.

Tisdag: 14-15 grader. Molnigt. 7-12 m/s.

Onsdag: 16-19 grader. Halvklart/lätt molnighet. 4-7 m/s.

Torsdag: 19-23 grader. Halvklart. 1-3 m/s.

Fredag: 20-25 grader. Klart väder/lätt molnighet. 4-8 m/s.

Källa: Storm247.com