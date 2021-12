Nya artister klara för Way out West

Nästa års festival ska bli den bästa någonsin. Det är ett löfte som arrangören la redan i maj då man meddelade att årets festival ställdes in.

Sedan tidigare har världsstjärnor som Robyn och First Aid Kit presenterats som headliners.

– Att kunna blanda stora headliners som Nick Cave, Robyn, Burna Boy eller First Aid Kit med mindre om än minst lika spännande artister som beabadoobee eller Fred again är lite av charmen. Vi vill ha ett program som skriker kvalitet rakt igenom, sa Ola Broquist i ett pressmeddelande i maj.

Framtidens stjärnor är klara

Sedan dess har fler artister presenterats och under fredagen meddelade man att några av framtidens mest spännande artister tackat ja.

Det handlar om rapparna Little Simz och AJ Tracey, norska duon Kings of Convenience, Kaliforniska garagerockaren Ty Segall, den brittiska jazzmusikern Sons of Kemet, indierockaren Nilüfer Yanya, stjärnskottet Holly Humberstone och Brooklynbaserade pakistanska singer-songwriten Arooj Aftab.

Festivalen äger rum den 11-13 aug.

