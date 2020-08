Nu öppnar nattklubbarna på Avenyn – i ny tappning

Under coronapandemin har många av Göteborgs nattklubbar tvingats hålla stängt.

Något som beskrivits som förödande för nattklubbsägare.

– Det är katastrofalt. Det är inget ljus i tunneln. Just nu är det oerhört kostsamt och det är vansinniga pengar som spenderas för att Park Lane överhuvudtaget ska överleva, har Magnus Albrektsson, vd för Park Lane, tidigare sagt till GT.

Nu har några av nattklubbarna i centrala Göteborg öppnat igen – i coronasäker tappning.

”Galet sugna på att gå ut”

Det genom så kallade sittdiskotek, något som GP tidigare skrivit om.

– För det första är människor galet sugna på att gå ut. Gästerna säger ”öppna bara”. Jag personligen har känt att det varit knepigt att öppna sittdisco. Men nu har vi anpassat oss till alla lagar, förordningar och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har och placerat ut bord på Park Lane, säger Magnus Albrektsson.

Han berättar att det numera inte finns dansgolv på nattklubben – men det är i stället tillåtet att dansa vid sitt eget bord med sitt eget sällskap.

– Man får dansa vid sitt bord men då gäller det att man håller avstånd till andra och håller hög säkerhet. Men det är inget vi uppmuntrar till, men man får det. Vi har nattklubb under det regelverket som gäller. Men det är jätteroligt att vi under premiärkvällen hade fullsatt och det kommer vi ha i dag under lördagen, också, säger Magnus Albrektsson.

Angelica Winter är avdelningschef på livsmedelskontroll. Foto: Göteborgs stad

”Jävla tryck”

En annan nattklubb på Avenyn som startar upp ett liknande koncept med sittdisco är Excet.

– Det är ett jävla tryck på stan nu. Går man på Avenyn en lördag natt så kokar det över med folk som inte får plats. Efterfrågan är så pass hög och vi känner att våra verksamheter behöver komma i gång, annars får vi bomma igen för gott, säger Alexander Clarensius, delägare till nattklubben, till GP.

Miljöförvaltningen genomför regelbundna nattliga kontroller bland restaurang- och kroglivet i Göteborg.

Nu under coronatider är det extra viktigt att det står rätt till. Att allt fler nattklubbar öppnar innebär också en större utmaning för förvaltningen.

”Svår situation”

– Det blir en utmaning så klart, men om man inte har något dansgolv och begränsar antalet gäster så finns det möjligheter. Det gäller att klubbarna har rutiner och personal som kan se till att gästerna håller avstånd, säger Angelica Winter, avdelningschef på livsmedelskontroll, till GP.

Samtidigt uttrycker hon en förståelse för att nattklubbarna måste öppna för att inte gå under.

– Det är en svår situation som företagarna befinner sig i. Vi förstår det, men samtidigt har vi en lagstiftning som vi följer och ett uppdrag som vi måste genomföra, säger hon till GP.

SE MER:

LÄS MER: 13 krogar fast i nattens kontroll