Det är inte bara Liseberg som kan öppna den här veckan, det gör också Skara sommarland efter att ha tvingats ha stängt hela förra året med anledning av pandemin.

Likt Liseberg kommer man ta in betydligt färre gäster mot vad som egentligen får plats.

Förra året visade Skara sommarland ett minusresultat på 37 miljoner kronor och hoppas i år kunna gå mot ett nollresultat.

– Det beror lite på hur restriktionerna släpps, men på det stora hela tror vi på plus minus nollresultat. Det beror på om vi kan ta in mer än 5 000 personer under högsäsong och hur Folkhälsomyndighetens riktlinjer slår mot oss, säger Janne Nilsson, vd för Skara sommarland.

Det nya regelverket innebär att nöjesparker får släppa in en gäst per 20 kvadratmeter, vilket innebär 6 500 personer per dag för Skara sommarland.

”En kris vi gått igenom”

Innan man kan slå upp portarna kommer nöjesparkens åtgärder att inspekteras av länsstyrelsen..

Nytt för årets premiär är bland annat att man inte kan betala kontant i parken, gästerna får olika ankomsttider för att undvika köer, den nya attraktionen Snake får digital kö.

Dessutom införs trängselvärdar som ska påminna om att hålla avstånd och biljetter kan endast köpas i förväg.

Inför premiärdagen har mellan 1 200 och 1 300 personer köpt inträdesbiljett, berättar Janne Nilsson.

– Det vad vi kan se nu, men det kommer bli fler. Det är viktigt att de som besöker oss tänker på sitt eget ansvar med distansering och så vidare, säger han.

– Det är lite pirrigt men kul, det är närmare 600 dagar som vi haft stängt. Det har varit ett kämpigt år och en kris vi gått igenom.

