Nu flyttar verksamheten in i Drottning Silvias barnsjukhus.

Sahlgrenska universitetssjukhuset kallar tillbyggnaden för ”Europas, kanske världens, mest moderna barnsjukhus”.

Den stod klar i december och inrymmer utöver 1 300 rum också lekterapi, bibliotek, musikstudio, varmvattenbassäng, gym, gymnastiksal, skolsal och utegård.

Inflyttningen sker i etapper i vår

Och nu kan sjukhusets verksamheter flytta in i de nya lokalerna.

– Vi har hela tiden haft som ambition att tillsammans skapa en trygg miljö med plats för såväl världsledande sjukvård som utrymme för hela familjen att vara delaktig utifrån barnens behov, säger Ian Milsom, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Flytten kommer ske i etapper under våren. Under måndagen flyttar lekterapin med skola och bibliotek in.

– Vår verksamhet går ut på att barn ska kunna bearbeta det som de är med om på ett lekfullt sätt och samtidigt kunna upprätthålla någon form av normal tillvaro under sin sjukhusvistelse med skola och fritidsaktiviteter. Många av våra patienter spenderar lång tid på sjukhus och kommer att bära med sig upplevelsen hela livet, säger Sofia Månsson, enhetschef för Lekterapi, i pressmeddelandet.

33 000 kvadratmeter stor tillbyggnad

Andra verksamheter som också flyttar in redan nu är arbetsterapin och fysioterapin för barn.

Planeringen för det nya barnsjukhuset inleddes för tio år sedan och det första spadtaget togs för fem år sedan. Tillbyggnaden är på 33 000 kvadratmeter.

