Västsverige har under den senaste tiden fått uppleva vad många skulle kategorisera som klassiskt sommarväder, men temperaturer över 20-strecket och sol.

Nu blir det ändring på det, och fredagen har redan bjudit på en försmak av vad som komma skall.

– Det ligger en kallfront över Västkusten som för in lättare skurar över området, men temperaturerna är ändå fortsatt höga, sa Lasse Rydqvist, meteorolog vid väderinstitutet Storm under fredagseftermiddagen.

Lasse Rydqvist, meteorolog vid väderinstitutet Storm. Foto: StormGeo/Pressbild / StormGeo/Pressbild

De höga temperaturerna kommer inte försvinna över en natt, men så småningom skruvas det ner i samband med att en ruskigare väderlek står för dörren under helgen.

– Under lördagen kommer det vara fortsatt sommarvarmt under dagen, men under lördagskvällen närmar sig ett sammanhängande Västkusten, med inslag av åska under småtimmarna säger Lasse Rydqvist.

Ovädret kopplar grepp om Västsverige

Under söndagen tar regnet och åskan över på bred front, menar Rydqvist.

– Då blir det lite mer skrynkligt, om man ska uttrycka sig så. Regnet rör sig då lite mer österut in över landet och i takt med att regnet drar in så sänks också temperaturerna till under 20 grader, säger Lasse Rydqvist och fortsätter:

– Både Halland, Bohuslän och Skaraborg kan få stora regnmängder och åskknallar.

Den 12 juli meddelade SMHI att det fanns en ökad risk för skogsbrand både i Västra Götaland, Bohuslän, Halland och i Sjuhäradsbygden, på grund av det torra klimatet.

Nu kan vissa av de områdena få upp till 25 millimeters välbehövligt regn, enligt Lasse Rydqvist.

– Det kan till och med bli ännu mer lokalt, säger han.