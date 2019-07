Trollhättan får besök av Hollywoodstjärna

Inspelningarna drar i gång i februari 2020 och Woody Harrelson kommer att spela en marxistisk sjökapten på en lyxyacht.

Ruben Östlunds senaste film, som går under namnet ”Triangle of Sandess”, handlar om två fotomodeller som blivit less på sina yrken och därför ger sig ut på en lyxkryssning tillsammans.

För Bohusläningen berättar Mikael Fellenius, vd för Film i Väst, att Harrelson är som klippt och skuren för rollen.

– Det är en klockren början med förhoppning om ett pärlband av andra bra skådespelare, säger han till tidningen.

Lång och framgånsrik karriär

Om några andra stora namn kommer medverka i filmen låter Fellenius däremot vara osagt.

Var Woody Harrelson ska bo i Trollhättan är än så länge inte bestämt, så de som hoppas att få en glimt av skärman kan få ha lite is i magen.

Woody Harrelson slog igenom i den amerikanska tv-serien ”Cheers” (känd som ”Skål” i Sverige) under 1980-talet. Sedan dess har han medverkat i en rad olika produktioner och uppmärksammades bland annat för sin roll som Marty Hart i succéserien ”True Detective” 2014.