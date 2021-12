The Cure åker på turné – kommer till Scandinavium

”Cure Tour Euro 22” inleds i Riga i oktober nästa år, och sedan väntar två stora arenaspelningar i Sverige.

Den 10 oktober kommer de till Avicii Arena i Stockholm, och tre dagar senare kommer de till Göteborg och Scandinavium.

Bandet släppte sitt debutalbum 1979, ”Three imaginary boys”, som inkluderade en av deras till denna dag största hits, ”Boys don't cry”.

1992 släppte de ”Friday I'm in love”, som tagit människor världen över med storm. Kultbandet från England har sålt över 30 miljoner skivor, och släppt 13 stycken. 2019 valdes de in i Rock and Roll Hall of Fame.

”Allsång till stora hits”

2019 spelade the Cure på Way out wests flamingoscen, och 2016 spelade de senast på Scandinavium.

– Vi är väldigt glada över att återigen få välkomna legendariska The Cure till Scandinavium! Senast de var här var 2016 och då vi fick stämma upp i allsång till stora hits som ”Friday I’m in love” och ”Boys don’t cry”, vilket vi ser fram emot att få göra igen 2022, säger Henrik Jutbring, evenemangschef på Got Event, i ett pressmeddelande.

Biljetterna till spelningarna släpps torsdag den 9 december.