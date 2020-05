Sommarens konserter på Liseberg ställs in

Det senaste beskedet från Lisebergs ledning gjorde gällande att samtliga konserter fram till midsommar ställs in.

Nu har ett nytt beslut tagits: Det blir inga konserter alls under sommaren 2020.

– Vi har följt utvecklingen dagligen och just nu är det är inte mycket som talar för att vi kommer att kunna genomföra några konserter alls. Därför väljer vi att ställa in hela sommarens program, säger Per Alexanderson, underhållningschef Liseberg, i ett pressmeddelande.

Gäller alla scener

Beslutet omfattar samtliga konserter på Stora och Lilla Scenen, samt programmet på Polketten med danskvällar, danskurser och Elvadans.

Även barnföreställningarna på Kaninscenen ställs in.

Bland artisterna som var bokade till Göteborg i sommar fanns Gwen Stefani, Mastodon, Darin, Miriam Byrant, Yusuf/Cat Stevens och Tom Jones.

Tom Jones kommer 2021

Just Tom Jones har redan meddelat att hans turné flyttas till 2021 och därmed kommer han att uppträda på Liseberg nästa sommar istället.

– Det känns vansinnigt trist, men under det rådande omständigheterna tror vi det är rätt beslut. Vi får göra come back med ett otroligt starkt scenprogram sommaren 2021 istället, säger Per Alexanderson.

Något besked om nöjesparken i övrigt finns i nuläget inte. Enligt Liseberg är man redo att öppna portarna när restriktionerna lättar.

Här är artisterna som skulle ha spelat på stora scenen 29 maj: Miriam Bryant 11 juni: Joel Alme 11 juni: Jakob Hellman 25 juni: Faith No More 26 juni: Mastodon 26 juni: Graveyard 3 juli: GAMMAL (Peg Parnevik & Pontus Petersson) 3 juli: Darin 8 juli: LOK 8 juli: Raubtier 15 juli: Gwen Stefani 24 juli: Brad Paisley 28 juli: Yusuf/Cat Stevens 29 juli: Lukas Graham 6 augusti: Tom Jones 20 augusti: Clutch 11 september: Einstürzende Neubauten Visa mer Visa mindre

