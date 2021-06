Skådespelaren Med Reventberg är död

Med Reventberg var med och bildade teater- och musikgruppen Nationalteatern på 1970-talet, men blev känd som för sin roll som ”Ortrud” i tv-serien om Kurt Olsson. Hon spelade också ”Undis” i ”Ronja Rövardotter”.

Reventberg föddes i Trelleborg och började tidigt intressera sig för skådespelande. När hon studerade i Lund på Drama-Teater-Film gick hon med i studentteatern. Där kom hon i kontakt med flera av de som skulle komma att utgöra Nationalteatern, däribland Hans Mosesson som nu sörjer sin vän.

– Det är sorgligt. Det är nära vän och nära arbetskamrat under mer än 50 år som nu lämnar in. Det är smärtsamt, det är svårt att ta in, säger Hans Mosesson.

– Det har gått väldigt fort. Vi fick något besked kring nyår om att hon var sjuk. Hon har betytt otroligt mycket, både för mig men också Nationalteatern. Det är en kreativ tillgång som nu har tystnat.

Nationalteatern. Anki Rahlskog, Peter Wahlqvist, Inga Edwards, Ulf Dageby och Med Reventberg. Foto: KAMERAREPORTAGE/IBL

”Gått väldigt fort”

– Jag saknar henne oerhört mycket, säger han.

Mellan 2005 och 2013 var hon teaterchef och spirituell ledare på Västerbottensteatern i Skellefteå.

– Det är en stor förlust för svensk teater, och inte minst barnteatern, säger Mosesson.

Hur minns du henne?

– Jag vill framhålla henne som en av få komedienner. Hon var så jävla rolig, spirituell och fräck. Där hade hon en av få platser i Sverige.

Skådespelaren Anki Rahlskog träffade Med Reventberg i Lund 1967 och var med från början när Nationalteatern bildades.

– För mig är det helt ofattbart att hon inte finns längre. Vi har känt varandra i 53 år, säger hon.

– Det är en ofattbar stor sorg och en jätteförlust. Det går inte att ta in.

Anki Rahlskog berättar att beskedet kom som en chock för både henne och kollegerna i teatern.

– Vi har ringt och meddelat varandra alla i teatern i dag.

Behandlades för cancer

Hon säger att hon har vetat sedan i höstas att Med Reventberg var sjuk.

– Hon fick reda på att hon hade cancer. Hon genomgick olika behandlingar men det har inte funkat. Det var ingen lång tid som hon var sjuk. Vi hoppades in i det sista att snart vänder det.

Anki Rahlskog berättar att mycket av det hon upplevt ihop med Med Reventberg kommit över henne under dagen.

– Det är så mycket minnen vi har ihop. Med var på sitt milda sätt en väldig kraft inom teatern, med mycket idéer. För mig var hon alltid en tjej som visste vad hon ville, men hon behövde aldrig höja rösten. Det hon sa var så klokt så det köpte man.

Var en av de drivande bakom dokumentären

Så sent som för drygt ett år sedan uppträdde Nationalteaterns rockorkester på Park Lane i Göteborg. Det var en hemlig show för specialinbjudan personer. Showen filmades och ingick i filmen om Nationalteatern, ”Vi är barn av vår tid” av Pontus Hjorthén.

– Där finns ju inte sjukdomen. Det är den stora chocken, att det gått så fort. Jag är glad att hon är med mycket i filmen. Att den fina bilden av Med finns kvar som filmen förmedlar.

Hans Mosesson framhåller Med Reventberg som en av anledningarna till att bandet faktiskt träffades i dokumentären.

– Vi försökte hjälpas åt att sy ihop den där dokumentären som gick på SVT som skildrar vårt liv under 50 år. Där var hon drivande och sammankallande som vanligt, säger Hans Mosesson.