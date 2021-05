Ögonblick vi minns från 12 år med Way out west

Broder Daniels farväl

Henrik Berggren och Broder Daniel sa farväl med en sista konsert i Slottsskogen, 2008. Foto: PATRICK SÖRQUIST / SCANPIX / TT NYHETSBYRÅN Tusentals hade samlats för Göteborgslegendarernas sista spelning. Foto: JOHAN CARLEN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

2008 spelar Broder Daniel live för allra sista gången.

– Den här låten är egentligen en kärlekslåt, men i kväll handlar den om oss. För det finns ingen tid för oss kvar, säger Henrik Berggren till publiken nedanför den största scenen innan extranumret ”No time for us” sätter punkt inte bara för konserten, utan för en 19-årig rocksaga.

Spelningen på Way out west är till minne av gitarristen Andreas Göthberg, som avlidit tidigare samma år.

– Farväl mina barn, säger Henrik Berggren framför tusentals mascaratäckta kinder. Några år senare, 2014, reses Shoreline-stenen i Slottsskogen och minnet lever kvar.

Zara Larssons succéspelning

Zara Larsson på Way out west 2019. Foto: ROBERT EKLUND / STELLA PICTURES Publikhavet bekräftade Zara Larsson som ett av det årets headlines. Foto: ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”På scen är Zara Larssons egen röst så stark att den kan spränga och springa genom väggar”, skriver Aftonbladets recensent efter popdrottningens succéspelning.

Hennes framträdande 2019 är en av de som drar till sig mest publik under hela helgen. Hon är 21 år och har varit förband åt både Beyoncé och Ed Sheeran när hon ställer sig i Slottsskogen. Zara Larsson är ett av toppnamnen på festivalaffischerna det här året, och för publiken framför Flamingo blir det tydligt varför.

Och kanske är det den spelningen många besökare ska ta med sig som färskast i minnet under de nu två åren då festivalen tvingats skjuta fram liveupplevelser att ta dess plats.

Outkasts sexismskandal

Outkast på Flamingo-scenen i Slottsskogen 2014. Foto: ALL OVER PRESS / MATTIAS HELLSTR / /ALL OVER PRESS

2014 spelar Outkast på Way out wests Flamingo-scen. Framtiden ska utvisa att det framför är låten ”GhettoMusick” som etsar sig fast på publikens näthinna. För då, halvvägs in i konserten, tas de stora videoskärmarna över av sexistiska gestaltningar av nakna kvinnor.

Annah Björk, som recenserar spelningen för Expressen, skriver om det som hennes text hade kunnat handla om, men konstaterar att: ”En stor fet röv överskuggar allt det”.

Stora delar av publiken vallfärdar från scenområdet. Flera av de som står kvar buar. Efteråt säger Way out west att de ”är emot sexism i alla former och förstår kritiken mot Outkast”. Då har händelsen redan blivit festivalårets snackis.

Håkan Hellström jubileumsrevansch

Håkan Hellström bjöd på en unik spelning i Slottsskogen 2010. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / SCANPIX / TT NYHETSBYRÅN ”En revansch” kallade han själv det för. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / SCANPIX / TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

2010 års upplaga går inte att nämna utan att också nämna Håkan Hellströms unika spelning, vars setlist går att hitta på konvolutet till debutskivan ”Känn ingen sorg för mig i Göteborg”. Hela skivan spelas igenom i sin helhet, tio år efter släppet. Från scenen beskriver han det själv som en ”revansch”.

Tio år tidigare stod han i Bragebacken framför 50 personer i en korvmoj.

– Jag minns att vi fick en eller två getingar i tidningen dagen efter i recensionen. Men det var ingen fara, det kändes som att man var värd det på något sätt. Livet var väl värt en eller två getingar på den tiden.

Live-outrot till ”Uppsnärjd i det blå” ska senare bli ”Det tog så lång tid att bli ung”, på kritikerhyllade albumet ”Det kommer aldrig va över för mig”, som släpps tre år senare.

Florence + the Machine trollband publiken

Florence + the Machine på Way out west 2015. Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN Publikhav under Florence + the Machines spelning. Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

2015 blir Way out west helt mjölkfritt, vilket överskuggar stora delar av den övriga hypen inför festivalen. Men kanske vågar vi gissa att allt det glöms när Florence + the Machine intar Azalea i upplagans mest hyllade konsert.

Fyra plus i Aftonbladet, fem fyrar i Göteborgs-Posten, inte ett kallt ord på en recensionssida och en publik i extas. Så kan man sammanfatta Florence Welchs spelning. Eller med Daniel Horns femstjärniga dom i Gaffa: ”Förmodligen kvällens starkaste ögonblick. Och herregud, återigen, vilken scenpersonlighet hon är!”.

Looptroop ersätter

Looptroop rockers Promoe på Way out west 2012. Foto: IZABELLE NORDFJELL

2012 är Frank Ocean Way out wests största bokade namn – men han dyker inte upp. Samma dag som han ska headlinea hela festivalen ställs spelningen in.

Ingen anade väl då att Looptroop rockers panikinhopp skulle sluta i en följetong utan dess like.

För ryktet susar genom hela Göteborg, och sprider sig sedan vidare i sociala medier. Skämtet ”Looptropp ersätter” hamnar på allas läppar. Looptroop ska ersätta påven, de ska ersätta kungen, de ska ersätta... ja, faktiskt till och med indierockbandet Modest Mouse på Hultsfred Stoxa ett år senare.

Få kommer glömma Looptroops spelning 2012. Kanske inte för att den i sig var minnesvärd, utan för att de helt enkelt är där och att Frank Ocean inte är det.

Och jo, 2017 tar sig slutligen R'n'B-jätten till Göteborg.

Bubblaren: Edward Sharpe bjöd upp till dans i gräset

Jade Castrinos i tiomannabandet Edward Sharpe & the Magnetic Zeros på Way out west 2011. Foto: ADAM IHSE / EXPONERA / TT NYHETSBYRÅN I gräset ute i publiken sjöng Alex Ebert färdigt ”Up from below” och bjöd till dans. Foto: Youtube Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

2011 spelar Edward Sharpe & the Magnetic Zeros i Linné-tältet. De må kanske inte vara årets dragplåster men låten ”Home”, som släpptes året innan, har redan gjort succé och visslats runt en och annan lägereld vid det här laget.

Spelningen fullkomligen sparkar i gång dagen i det fullsatta tältet och under låten ”Up from below” får sångaren Alex Ebert sådan feeling att han vandrar ut i gräset och sjunger klart låten där, samtidigt som han bjuder upp personer ur publiken till dans.

De som var där ska inte glömma det, de som inte var där ska för alltid önska att de var det.

UR ARKIVET: