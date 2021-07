Ny sommarfestival vid havet: ”Fantastiskt läge”

På Hovås Kallbadhus pågår just nu uppbyggnaden av den nya sommarfestivalen Shake it by the Sea som ska hållas precis vid stranden. Idén till festivalen fick Charlotte under förra sommaren när hon spelade teater på platsen.

– Jag tänkte att det var synd att scenen stod tom alla andra dagar. Göteborg är en av Sveriges största kuststäder men vi har hittills saknat en festival vid havet. Vi har det här fantastiska läget och det vill vi utnyttja, säger Charlotte.

”Något för alla”

Charlotte Davidsson har tillsammans med en projektgrupp satt ihop ett festivalprogram med en mängd olika aktiviteter.

– Vi har med våra olika kompetenser i gruppen slagit våra kloka huvud ihop och satt ihop ett program med något för alla. Vi har bokat jätteduktiga artister, både de som är up and coming och etablerade större namn, som Bror Gunnar Jansson.

Utöver musik kommer den tolv dagar långa festivalen även att bjuda på teater och diverse andra aktiviteter såsom yoga, zumba och salsa, fortsätter Charlotte.

”Salig blandning”

Flera av programpunkterna är kostnadsfria även om biljett alltid behöver bokas, säger Charlotte.

– Vi vill att festivalen ska vara tillgänglig för alla och har därför flera punkter som är gratis. Det blir en salig blandning av aktiviteter. På torsdagarna kommer vi även ha ett barnfamiljsfokus. Det är också en plats som är enkel att ta sig till med buss direkt från Linnéplatsen.

