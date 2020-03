Nattklubbarnas besked i Göteborg: Vi har stängt

Under fredagen kom regeringens besked om de nya restriktionerna – allmänna sammankomster som överstiger 50 personer kan i värsta fall leda till fängelse.

Förbudet startar först på söndag – men många nattklubbar i Göteborg har redan nu valt att stänga.

– Vi kommer att ha Excet och 8ight stängt fram till vi får nya direktiv vad det gäller begränsning av smittspridning, säger Jonas Stenberg, som är vd för Ess Group, delägare i flera välkända klubbar i Göteborg.

Beslutet från vd:n togs redan under tisdagen när restriktionerna om att endast bordsservering kommer vara tillåten på restauranger, caféer, nattklubbar och barer.

Alexander Clarensius, delägare i Shuffle Group som också är delägare i Excet och 8ight:

– Det är klart att det är tufft när det är noll intäkter. Men vi kommer att klara det här.

Effekterna av coronavirusets framfart märktes redan föregående helg, enligt Clarensius.

– De senaste två helgerna har vi märkt en enorm minskning på gäster. Vi tappade 70 procent av omsättningen, det är förödande, säger han.

Värt slår det mot personalen.

– Vi har ju inget jobb att erbjuda de som inte är fastanställda. Det slår ju hårt främst mot de timanställda, många har ju det här som sin enda inkomst.

Dj:s för sjukvården

Shuffle Group och Ess Group är också delägare till sommarklubben Port Du Soleil, som lockar över 200 000 besökare till Trädgårns lokaler varje sommar.

– Vi har redan beslutat att senarelägga premiären. Vi brukar öppna i mitten av maj men nu vår vi vänta till mitten av juni, säger Jonas Stenberg.

Men nattklubbsarrangörerna vill också försöka hitta ett sätt att bidra i de tuffa tiderna.

– Under fredagseftermiddagen kommer vi köra en livestream via Facebook från Taket på Clarion Hotel. Vi vill ju så klart bidra till en fredags feeling på distans – men huvudsyftet är att samla in pengar till sjukvården, säger Alexander Clarensius och fortsätter:

– Pengarna ska gå till skyddsmasker och visir som i dessa tider är en bristvara.

Stängda nattklubbar

GRETAS

Kevin Torgersson, Nattklubbschef, meddelar:

”Vi har valt att stänga, nu när Folkhälsomyndigheten kom ut med de nya restriktionerna. Det förstör liksom hela nattklubbskonceptet. Det blir svårt att driva en nattklubb när gästerna inte kan beställa från barerna, det är jättetråkigt.

Det påverkar ju personalen så klart. De tycker det är tråkigt för alla vill jobba, det drabbar ju alla. Det blir som en dominoeffekt på alla branscher.”

LOUNGE(S)

Skriver på sin Instagram att på grund av rådande omständigheter håller de stängt tills vidare. Men de öppnar så fort läget stabiliserats. Detsamma gäller YAKI-DA som ligger i samma koncern.

PUSH

Klubben ingår i Stureplansgruppen som under tisdagen beslutade att stänga ner alla sina nattklubbar. Push är en av sju nattklubbar som ingår i koncernen och Vd:n Jennifer Jonsson har tidigare berättat att läget är katastrof:

– Vi tappar gäster och besökare inom alla våra segment. Vi blöder miljoner varje dag, säger hon till Dagens industri.

PUSTERVIK

Krogen har fortfarande öppet sin restaurang medan konserter och andra event inte kommer genomföras för tillfället. Och detsamma gäller nattklubben som kommer vara stängd fram tills nya direktiv finns.

De skriver på sin Facebook-sida att, ”Trängselförbud och social distansering fungerar väldigt dåligt under en stor discokula.”

PARK LANE

Klubben skriver på sin Facebook-sida, ”Det är med en klump i halsen vi måste meddela att vi kommer stänga nattklubben tills Covid-19 situationen har lagt sig”.

TRÄDGÅRN

Krogen, som även är en stor scen för artister, har redan ställt in och flyttat fram konserter. Det gäller nu även nattklubben.

”Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om restriktioner på barer och restauranger har vi på Trädgårn beslutat att stänga ner våran nattklubb tills vidare.”, skriver de på sin hemsida.

STICKY FINGERS

Krogen med en stor hårdrocksscen samt nattklubb skriver på sin hemsida att de kommer att ha stängt till dagens situation ser annorlunda ut – gäller både nattklubben och samtliga konserter.

