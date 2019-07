SUPERGUIDE: ALLT OM METALLICAS KONSERT PÅ ULLEVI

Metallica har en enastående karriär bakom sig. I 38 år har bandet rest världen runt och sedan 1991 har de sålt ut de stora arenorna - som enda band i världen har de spelat på samtliga kontinenter, inklusive Antarktis.

Men trots en plats i ”Rock and roll hall of fame”, tycks hungern aldrig sina.

Den 9 juli återvänder de till Sverige och uppträder på Ullevi för fjärde gången. Den här gången som del av bandets ”Worldwired Tour”. Bandets första världsturné som är kopplat till ett album, sedan 2010.

Turnén tog sin start redan 2016 och har tagit bandet jorden runt flera varv – även Sverige. I Globen slogs publikrekordet två gånger om i maj förra året. Ett rekord som tv-profilerna Filip & Fredrik tidigare hade.

– On Saturday we kicked those comedians ass!”, sa trummisen Lars Ulrich i ett officiellt uttalande, vilket översätts till ungefär: ”I lördags sopade vi banan med de där komikerna”.

Med sig på nya turnén har Metallica en ny scen, med fem rektangulära megaskärmar, eld och en ramp ner i publikhavet.

Metallica tar emot Polarpriset på Grand hotel i Stockholm. Foto: KARIN TÖRNBLOM/IBL BILDBYRÅ

Ändrar alltid låtlistan

Med det nya låtmaterialet finns också möjligheten att behålla ett överraskningsmoment i låtlistan. För den amerikanska radiokanalen 97,9 Baltimore förklarade Lars Ulrich, 2017:

– Jag sätter mig alltid och går igenom de senaste gångerna vi spelat i området, oavsett vilken stad vi är i. Jag tittar på de senaste tio årens konserter som vi spelat i den staden.

– Självklart finns det låtar som vi måste spela, men sen finns det mer obskyra låtar, de ovanligare låtarna som vi försöker variera. Så om vi spelade ”Harvester of Sorrow” senaste gången, kanske jag slänger in ”Through the Never”, eller ”Breadfan”, eller något annat. Jag ändrar mellan sex eller sju av de ovanligare låtarna så att fansen får en annorlunda låtlista och att varje konsert alltid är en exklusiv upplevelse. Sen 2003 har vi inte spelat en likadan konsert två gånger.

Metallica 2019 består av basisten Robert Trujillo, sångaren James Hetfield, gitarristen Kirk Hammett och trummisen Lars Ulrich. Foto: KATHY KMONICEK / AP TT NYHETSBYRÅN

Nära på att splittras

Men allt har inte varit guld och gröna skogar. I dokumentären ”Some kind of a monster” som släpptes 2004 får man se ett Metallica som kämpar med personliga problem. I dokumentären, som först skulle skildra uppkomsten av ett nytt album, kan man följa hur stämningen i bandet förvärras – framför allt mellan sångaren James Hetfield och trummisen Lars Ulrich. Mellan dem medlar den frustrerade, men milde, gitarristen Kirk Hammett.

Under inspelningen av dokumentären hoppar basisten Jason Newsted av bandet och frontmannen James Hetfield lägger plötsligt in sig på behandlingshem. Hans alkoholism hade blivit ett stort problem och måste åtgärdas.

– Min fru sparkade i princip ut mig om jag inte ändrade mig. Det räddade mitt liv, har sångaren berättat.

En terapeut anlitas för att försöka bygga upp relationerna igen och bandet hamnar i gruppterapi. Det blir en mäktig kontrast mot de hårda fasaderna som metalgudarna tidigare visat upp för sina fans. I en senare intervju med engelska The Sun berättar trummisen om hur bandet var nära att splittras.

– Den gången (2004) var senaste gången vi hade en riktig paus – vi har inte stängt ner bandet på 14 år, men då försvann vi i runt ett år, säger han till tidningen.

Men terapin gav resultat. Robert Trujillo anlitades som ny basist och en 3D-film, tre album och otaliga liveshower senare, är bandet i en bra plats, mentalt och fysiskt.

2018 tog de dessutom emot det prestigefyllda Polarpriset, i Stockholm.

– Om du inte bryr dig, är det enklare att gå därifrån, men lyckligtvis brydde vi oss tillräckligt mycket om Metallica å våra vägnar och fansens, för att hitta en väg som får det att funka. Jag är glad att vi gjorde det.

I dokumentären Some Kind Of Monster får fansen se när basisten Robert Trujillo gör sin första audition för bandet. Foto: FILMBOLAG FOLKETS BIO

Dödsfall skakade bandet

Metallica har genom åren haft en väldigt märklig relation med Sverige. Sedan 1984 har de gjort 24 spelningar i landet. Men 1986 dog bassisten Cliff Burton efter en spelning i Stockholm – bandets hittills värsta motgång.

Metallica hade precis genomfört en spelning på Göta Lejon och var på väg söderut när deras turnébuss plötsligt körde av vägen. Burton kastades ut genom ett fönster och fick bussen över sig. Han dog den septemberdagen, endast 24 år gammal.

James Hetfield, sångare i Metallica, har senare berättat:

– Jag såg bussen ligga över honom. Jag såg hans ben sticka ut. Jag tappade det. Bussföraren försökte rycka loss en filt som låg under Burton för att ge den till andra människor. Ja sa: ”Gör för fan inte det”. Jag ville döda chauffören.

På platsen har nu en minnessten upprättats och än i dag hyllas Burton på olika sätt i bandets konserter. Bland annat besöks spelningarna ofta av hans 94-årige far – Ray Burton – som blivit en favorit bland fansen.

2009 kom nästa svenska bakslag när bandet, ovanligt nog, tvingades ställa in en konsert i Globen efter att sångaren James Hetfield insjuknat hastigt under konsertdagen. Anledningen: Ett dåligt ostron som han ätit dagen innan.

– James har haft en mycket, mycket dålig dag och är på väg till sjukhuset. Därför kommer Metallica tyvärr inte att spela här i kväll, sa Lars Ulrich till publiken i Globen då.

En månad senare återvände dock bandet till Sverige och Globen.

– Mår ni bra? Jag har lite ont i magen.., skojade James Hetfield efter låten ”One”, rapporterade Aftonbladet efter konserten.

Danske trummisen Lars Ulrich med flickvännen Jessica Miller, under Polarprisgalan 2018 i Stockholm. Foto: KARIN TÖRNBLOM/IBL BILDBYRÅ

Nytt rekord på Ullevi?

Men att Metallica verkar trivas i Sverige råder det ingen tvekan om. Senast man spelade på Ullevi, 2015, sågs de av drygt 63 000 personer. Fyra år tidigare belönades de med fem getingar efter en spelning på samma arena – som sändes live på Sveriges Television.

Då hade Hetfield på sig en tröja med det svenska bandet ”Ghost” på. I SVT förklarade han att han ”var med i bandets fanclub”, och åtta år senare är det svenska Ghost som öppnar för Metallica på Ullevi.

Sångaren James Hetfield såg den gången saligt ut över publiken efter spelningen:

– Ni får oss att känna oss hemma, tack så himla mycket! Göteborg - ni är så jävla bra, tack!

